Tai nạn nghiêm trọng ở Gia Lai, 3 người tử vong

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong tại xã Chư Păh. 

Hà Ngọc Chính

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 0h55 phút 14/12 trên đường Lý Thường Kiệt, thuộc địa phận làng Krái, xã Chư Păh. Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng không có đèn chiếu sáng.

tngt.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh Tiến Đạt

Thời điểm này, anh R.C.S. (SN 1997, trú tại làng Krái) điều khiển xe máy BKS 81X1-110.xx lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt ra đường Hùng Vương. Khi đến địa điểm trên đã tông vào ô tô tải BKS 83C-085.xx của chị N.T.N. (SN 1982, trú tại thôn 1, xã Chư Păh) đang đậu ở phía trước, cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 3 người đi trên xe máy bị thương nặng phải đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế xã Chư Păh và Bệnh viện Quân y 15. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, cả 3 đã tử vong.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, cùng Công an xã Chư Păh đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng thu thập thông tin, xác minh làm rõ vụ tai nạn.

Bài liên quan

Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc khiến 13 người thương vong

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 238 ngày 9/12 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Khoảng 4h sáng ngày 9/12, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xe ô tô khách 16 chỗ BKS 29B-081.62 do tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển chở 12 người lưu hành theo hướng Nam – Bắc bất ngờ va chạm vào sau xe đầu kéo BKS 15C-36035 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 15R-14906 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, trú Hải Phòng) điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ; 1 người chết tại bệnh viện, nhiều người khác bị thương.

655544.png
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Khởi tố nam thanh niên gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Điều khiển phương tiện không đảm bảo an toàn, đi không đúng phần đường quy định, Ngô Trọng Trí (Quảng Ngãi) đã gây tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Ngày 8/12, thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Trọng Trí (SN 1996, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 14/11, Ngô Trọng Trí điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Thượng tại Km1+120 (xã Phú Lộc, TP Huế), Trí cho xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng.

Xem chi tiết

