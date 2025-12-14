Tai nạn nghiêm trọng ở Gia Lai, 3 người tử vong

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong tại xã Chư Păh.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 0h55 phút 14/12 trên đường Lý Thường Kiệt, thuộc địa phận làng Krái, xã Chư Păh. Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng không có đèn chiếu sáng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh Tiến Đạt

Thời điểm này, anh R.C.S. (SN 1997, trú tại làng Krái) điều khiển xe máy BKS 81X1-110.xx lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt ra đường Hùng Vương. Khi đến địa điểm trên đã tông vào ô tô tải BKS 83C-085.xx của chị N.T.N. (SN 1982, trú tại thôn 1, xã Chư Păh) đang đậu ở phía trước, cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 3 người đi trên xe máy bị thương nặng phải đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế xã Chư Păh và Bệnh viện Quân y 15. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, cả 3 đã tử vong.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, cùng Công an xã Chư Păh đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng thu thập thông tin, xác minh làm rõ vụ tai nạn.