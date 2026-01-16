Hà Nội

Sự thật khó tin về loài chim đẹp nhất hành tinh, Việt Nam cũng có

Sự thật khó tin về loài chim đẹp nhất hành tinh, Việt Nam cũng có

Các loài loài công (chi Pavo) từ lâu đã gắn liền với vẻ đẹp vương giả, quyền lực và nhiều lớp ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

T.B (tổng hợp)
Bộ lông đuôi lộng lẫy là công cụ sinh tồn. Đuôi công đực không chỉ để phô diễn vẻ đẹp mà còn là tín hiệu sinh học thể hiện sức khỏe, gene tốt nhằm thu hút con cái trong mùa sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông đuôi lộng lẫy là công cụ sinh tồn. Đuôi công đực không chỉ để phô diễn vẻ đẹp mà còn là tín hiệu sinh học thể hiện sức khỏe, gene tốt nhằm thu hút con cái trong mùa sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Chỉ công đực mới sở hữu “váy đuôi” nổi tiếng. Công cái có màu lông giản dị hơn nhiều, giúp ngụy trang tốt trong môi trường tự nhiên, đặc biệt khi ấp trứng và chăm sóc con non. Ảnh: Pinterest.
Chỉ công đực mới sở hữu “váy đuôi” nổi tiếng. Công cái có màu lông giản dị hơn nhiều, giúp ngụy trang tốt trong môi trường tự nhiên, đặc biệt khi ấp trứng và chăm sóc con non. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc sặc sỡ không đến từ sắc tố. Màu xanh lam và ánh kim trên lông công chủ yếu là kết quả của cấu trúc vi mô phản xạ ánh sáng, tạo hiệu ứng quang học thay đổi theo góc nhìn. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc sặc sỡ không đến từ sắc tố. Màu xanh lam và ánh kim trên lông công chủ yếu là kết quả của cấu trúc vi mô phản xạ ánh sáng, tạo hiệu ứng quang học thay đổi theo góc nhìn. Ảnh: Pinterest.
Âm thanh kêu vang dùng để cảnh báo. Tiếng kêu lớn và chói của công giúp cảnh báo đồng loại trước nguy hiểm, đồng thời đánh dấu lãnh thổ trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Âm thanh kêu vang dùng để cảnh báo. Tiếng kêu lớn và chói của công giúp cảnh báo đồng loại trước nguy hiểm, đồng thời đánh dấu lãnh thổ trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Khả năng bay tốt dù thân hình lớn. Dù trông nặng nề, công vẫn có thể bay lên cây cao để ngủ qua đêm, tránh thú săn mồi dưới mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Khả năng bay tốt dù thân hình lớn. Dù trông nặng nề, công vẫn có thể bay lên cây cao để ngủ qua đêm, tránh thú săn mồi dưới mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn rất linh hoạt. Công là loài ăn tạp, từ hạt, quả, côn trùng cho đến rắn nhỏ, góp phần kiểm soát quần thể sinh vật trong hệ sinh thái. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn rất linh hoạt. Công là loài ăn tạp, từ hạt, quả, côn trùng cho đến rắn nhỏ, góp phần kiểm soát quần thể sinh vật trong hệ sinh thái. Ảnh: Pinterest.
Có vai trò quan trọng trong văn hóa phương Đông. Tại Ấn Độ và nhiều nước châu Á, công tượng trưng cho sự cao quý, trí tuệ và quyền lực, thậm chí được xem là loài chim linh thiêng. Ảnh: Pinterest.
Có vai trò quan trọng trong văn hóa phương Đông. Tại Ấn Độ và nhiều nước châu Á, công tượng trưng cho sự cao quý, trí tuệ và quyền lực, thậm chí được xem là loài chim linh thiêng. Ảnh: Pinterest.
Đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng. Săn bắt, mất môi trường sống và buôn bán trái phép khiến một số quần thể công hoang dã suy giảm, dù chúng phổ biến trong nuôi nhốt. Ảnh: Pinterest.
Đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng. Săn bắt, mất môi trường sống và buôn bán trái phép khiến một số quần thể công hoang dã suy giảm, dù chúng phổ biến trong nuôi nhốt. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
