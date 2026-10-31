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[SPOTLIGHT] Xăng E5 có thể giảm 1.700 đồng/lít nếu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt

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[SPOTLIGHT] Xăng E5 có thể giảm 1.700 đồng/lít nếu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ Tài chính đang rà soát phương án bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng E5 từ 1/11/2026. Mức giảm 1.700 đồng/lít hiện chỉ là ước tính, chưa được quyết định.

Minh Quân - Hà Anh
#Xăng E5 #Thuế tiêu thụ đặc biệt #Giá xăng #Bộ Tài chính #Chính sách thuế

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