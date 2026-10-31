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[SPOTLIGHT] TPHCM đề xuất vành đai công nghệ sáu cực đến năm 2075

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[SPOTLIGHT] TPHCM đề xuất vành đai công nghệ sáu cực đến năm 2075

TPHCM đề xuất kết nối sáu cực công nghệ từ Thủ Đức, Thủ Thiêm đến Cái Mép – Thị Vải, hướng tới xây dựng siêu vùng khoa học công nghệ vào năm 2075.

Minh Quân - Hà Anh
#TPHCM #Vành đai công nghệ #Khoa học công nghệ #Thủ Đức #Cái Mép – Thị Vải

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