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[SPOTLIGHT] Sân bay Long Thành dự kiến đón 366 chuyến bay mỗi tuần

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[SPOTLIGHT] Sân bay Long Thành dự kiến đón 366 chuyến bay mỗi tuần

ACV cho biết sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ tháng 12, với tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần sau khi hoàn tất công trình và thủ tục vận hành.

Minh Quân - Hà Anh
#Sân bay Long Thành #ACV #Khai thác sân bay #Vận tải hàng không #Đồng Nai

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