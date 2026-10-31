Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[SPOTLIGHT] Hà Nội nhận hơn 4.000 ha từ Phú Thọ, điều chỉnh địa giới

SPOTLIGHT

[SPOTLIGHT] Hà Nội nhận hơn 4.000 ha từ Phú Thọ, điều chỉnh địa giới

HĐND Hà Nội thống nhất phương án tiếp nhận hơn 4.000 ha từ Phú Thọ, gồm phần lớn Vườn quốc gia Ba Vì; gần 95% hộ dân được hỏi đồng thuận.

Minh Quân - Hà Anh
#Hà Nội #Phú Thọ #Vườn quốc gia Ba Vì #Điều chỉnh địa giới hành chính #Hội đồng nhân dân Hà Nội

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT