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[SPOTLIGHT] Chính phủ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê

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[SPOTLIGHT] Chính phủ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê

Giai đoạn 2026-2030, Chính phủ yêu cầu tăng nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê, giảm nhà để bán. Hà Nội đã khởi công ba dự án với gần 8.000 căn hộ.

Minh Quân - Hà Anh
#Nhà ở xã hội #Nhà ở xã hội cho thuê #Bộ Xây dựng #Thị trường bất động sản Hà Nội #Dự án nhà ở

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