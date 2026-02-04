Rủ nhau lặt lá mai thuê kiếm tiền triệu tiêu Tết

Tại TP HCM, nhiều người dân đổ về nhận lặt lá mai để kiếm thêm thu nhập dịp cận Tết, có người ở cách chục km cũng đến làm công việc thời vụ này.
Không chỉ hấp dẫn bởi câu chuyện tình cảm, “Tiếng yêu này anh dịch được không” còn đưa khán giả chu du qua loạt điểm đến đẹp từ Italy, Nhật Bản đến Canada.
Để căn nhà đậm không khí Tết nhưng vẫn đảm bảo phong cách tối giản, gia chủ tạo điểm nhấn bằng ánh sáng và vật dụng truyền thống, tập trung vào màu đỏ.
Ra mắt cách đây 15 năm, iPhone 4S đang được săn lùng trở lại với giá vài trăm nghìn đồng vì tin đồn bo mạch chứa vàng gây xôn xao.
NASA chính thức hoãn sứ mệnh Artemis 2 – bước đệm đưa con người trở lại Mặt Trăng – sau sự cố rò rỉ nhiên liệu trong thử nghiệm tại Cape Canaveral (Mỹ).
Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy số Super Cub C125 phiên bản 2026 tại thị trường quê nhà Nhật Bản. Xe được lấy cảm hứng từ Honda Super Cub C100.
Với nhiều đặc sản từ các địa phương, Hội chợ mùa Xuân 2026 đang trở thành tâm điểm mua sắm của người dân Hà Nội.
Với dịp Tết, Lý Nhã Kỳ cho biết đây luôn là khoảng thời gian cô ưu tiên cho gia đình và những giá trị truyền thống.
Sở hữu thiết kế góc cạnh lấy cảm hứng từ Tesla Cybertruck, mẫu xe Russo-Balt F200 đang thiết lập những chuẩn mực mới về độ bền và công nghệ di chuyển đô thị.
Tại buổi showcase phim Tài, Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiết lộ rằng cả hai đôi khi không tìm được điểm chung trong công việc.
Tử vi cung hoàng đạo ngày 5/2, Bảo Bình làm chủ cuộc chơi tuyệt đối, có thể bứt phá, gặt hái những thành quả rực rỡ. Ma Kết mọi chuyện thuận lợi.
Quân Nga đã chiếm được Minkivka, áp sát phòng tuyến Slovyansk-Kramatorsk của Ukraine; nhưng việc chiếm được Kramatorsk không phải dễ dàng.
Dù diện trang phục đơn giản với tông màu xanh pastel, bạn gái tiền vệ Phạm Minh Phúc vẫn khiến netizen khó rời mắt bởi đường cong nuột nà và nhan sắc ngọt ngào.
Với ý nghĩa tượng trưng cho sự may mắn, bình an, chuối bàn tay Phật được nhiều người lựa chọn để chưng Tết.
Cận Tết 2026 được xem là thời điểm lý tưởng nhất để lên đời TV khi giá còn ổn định, ưu đãi sâu và người dùng có nhiều lựa chọn công nghệ mới nhất.
Căn biệt thự được tổ chức theo trục đứng, thiết kế giếng trời, sử dụng mảng kính lớn để đưa ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp không gian.
Tóc Tiên khoe tóc mới, hút nhiều lời khen nhan sắc trẻ trung, dễ thương. Con gái Lan Phương thích thú khi được ngồi chiếu, gặm đùi gà khi về quê ăn giỗ.
Trong bộ ảnh mới, Meichan xuất hiện đầy dịu dàng, e ấp với tà áo dài truyền thống giữa 'non nước hữu tình' Ninh Bình.
Chinh phục đỉnh núi cao 1.707m, thưởng ngoạn cảnh sắc rừng nguyên sinh, hoa rừng nở rộ và mây tràn đầy cảm xúc giữa mùa xuân.
Rắn thông (Pituophis melanoleucus) là loài rắn bản địa Bắc Mỹ có nhiều đặc điểm sinh học thú vị, đặc biệt là cách chúng tự vệ trước các mối đe dọa.
Thác Niagara - thác nước lớn nhất khu vực Bắc Mỹ - bị đóng băng một phần tạo nên cảnh quan độc đáo, thu hút nhiều du khách tới tham quan, chụp ảnh.