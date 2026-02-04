Hà Nội

Rủ nhau lặt lá mai thuê kiếm tiền triệu tiêu Tết

Kinh doanh

Tại TP HCM, nhiều người dân đổ về nhận lặt lá mai để kiếm thêm thu nhập dịp cận Tết, có người ở cách chục km cũng đến làm công việc thời vụ này.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Thời điểm này, các vườn mai ở TP HCM tất bật vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm. Ảnh: Dân Việt
Đây cũng là thời điểm chủ vườn cần thuê người lặt lá mai để hoa nở đúng ngày. Ảnh: SGGP
Người lặt lá mai đủ lứa tuổi, từ trung niên đến thanh niên, tranh thủ kiếm thêm thu nhập trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Thương Trường
Người làm chia nhau từng gốc mai, thao tác cẩn thận để không làm rụng nụ. Ảnh: Thương Trường
Công việc đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉ cần lặt mạnh tay là có thể ảnh hưởng đến khả năng nở hoa đúng dịp. Ảnh: SGGP
Lặt lá mai không yêu cầu kỹ thuật cao, chỉ cần được hướng dẫn qua là sinh viên cũng có thể bắt tay vào làm. Ảnh: Dân Việt
Công việc lặt lá mai thường bắt đầu từ 7 giờ sáng, tiền công tính theo giờ, khoảng 30.000 đồng/giờ. Ảnh: Thương Trường
Tùy thời gian làm việc, mỗi người có thể kiếm được từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày. Ảnh: Dân Việt
Không chỉ sinh viên, nhiều 'mẹ bỉm sữa' tranh thủ gửi con cho người thân đi làm vài giờ mỗi ngày để có thêm thu nhập. Ảnh: Thương Trường
Theo các chủ vườn, lặt lá đúng thời điểm là yếu tố quyết định để mai nở rộ trong ba ngày Tết. Ảnh: Thương Trường
#Thu nhập mùa Tết #Thuê người lặt lá mai #Chuẩn bị hoa nở đúng dịp Tết #Công việc thời vụ mùa xuân #Nghề phụ vụ Tết tại TP HCM #Lặt lá mai cho hoa nở đúng ngày

