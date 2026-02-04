Rủ nhau lặt lá mai thuê kiếm tiền triệu tiêu Tết

Tại TP HCM, nhiều người dân đổ về nhận lặt lá mai để kiếm thêm thu nhập dịp cận Tết, có người ở cách chục km cũng đến làm công việc thời vụ này.