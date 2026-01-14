Hà Nội

Rết nhà Địa Trung Hải chạy cực nhanh, Việt Nam có nhiều

Giải mã

Rết nhà Địa Trung Hải chạy cực nhanh, Việt Nam có nhiều

Có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và đã du nhập vào nhiều nơi, gồm Việt Nam, rết nhà Địa Trung Hải (Scutigera coleoptrata) khiến con người vừa hãi vừa tò mò.

T.B (tổng hợp)
Rết nhà Địa Trung Hải không phải côn trùng mà thuộc lớp nhiều chân. Chúng là loài rết thuộc lớp Chilopoda, khác hoàn toàn với côn trùng ở cấu trúc cơ thể, đặc biệt là số lượng chân nhiều và phân đốt rõ rệt. Ảnh: Pinterest.
Loài rết này nổi tiếng với tốc độ di chuyển cực nhanh. Nhờ cặp chân dài và mảnh, rết nhà Địa Trung Hải có thể chạy rất nhanh trên tường và trần nhà, khiến nhiều người giật mình khi bất chợt bắt gặp. Ảnh: Pinterest.
Số chân tăng dần theo tuổi chứ không cố định. Khi mới nở, Scutigera coleoptrata chỉ có vài cặp chân, sau mỗi lần lột xác lại mọc thêm, cho đến khi trưởng thành đạt khoảng 15 cặp chân. Ảnh: Pinterest.
Rết nhà là kẻ săn mồi hiệu quả trong không gian sống của con người. Chúng ăn ruồi, muỗi, gián, mối và nhiều loài côn trùng nhỏ khác, góp phần kiểm soát quần thể sinh vật gây hại trong nhà. Ảnh: Pinterest.
Nọc độc của chúng yếu và hiếm khi gây nguy hiểm. Mặc dù có nọc để làm tê liệt con mồi, vết cắn của rết nhà Địa Trung Hải thường chỉ gây đau nhẹ hoặc sưng nhỏ, ít nguy hiểm với người khỏe mạnh. Ảnh: Pinterest.
Loài rết này hoạt động chủ yếu về đêm. Scutigera coleoptrata ưa bóng tối và độ ẩm, ban ngày thường ẩn nấp trong khe tường, gầm nhà hoặc phòng tắm, ban đêm mới ra săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Chúng có khả năng tái sinh chân đã mất. Nếu bị mất chân trong quá trình trốn chạy hoặc giao chiến, rết nhà có thể tái sinh chân mới qua các lần lột xác tiếp theo, dù chân mới thường ngắn hơn lúc đầu. Ảnh: Pinterest.
Sự xuất hiện của rết nhà phản ánh môi trường sống ẩm và nhiều côn trùng. Việc Scutigera coleoptrata xuất hiện trong nhà thường cho thấy nơi đó có độ ẩm cao và nguồn thức ăn dồi dào, chứ không hẳn là dấu hiệu vệ sinh kém. Ảnh: Pinterest.
#Loài rết nhiều chân tốc độ cao #Nguồn gốc Địa Trung Hải #Chức năng kiểm soát côn trùng gây hại #Đặc điểm sinh học và tập tính #Ảnh hưởng môi trường sống ẩm ướt #Khả năng tái sinh chân

