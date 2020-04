Soi nội thất tàu ngầm Type 035 "xương sống" của Trung Quốc từng chìm gần Triều Tiên

Trung Quốc từng đóng tổng cộng 23 tàu ngầm sử dụng động cơ điện - diesel loại Type 035. Nguồn ảnh: Sina. Loại tàu ngầm này cũng có tới bốn phiên bản khác nhau, trong đó phiên bản đầu tiên là Type 035, sau đó là Type 035A, Type 035G và hiện đại nhất là Type 035B. Nguồn ảnh: Sina. Khoang máy của tàu ngầm điện - diesel Type 035 trong biên chế của Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Tàu ngầm lớp Type 035 có độ giãn nước tối đa 2110 tấn, dài 76 mét, lườn rộng 5,1 mét và mớm nước tối đa khi nổi là 7,6 mét. Nguồn ảnh: Sina. Khoang ngư lôi của tàu ngầm Type 035 của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Tàu có biên chế thuỷ thủ đoàn 57 người, hoạt động được ở độ sâu tối đa khoảng 300 mét. Nguồn ảnh: Sina. Tháng 4/2003, một tàu ngầm Type 035 của Trung Quốc đã bị tai nạn khiến toàn bộ 70 sĩ quan và thuỷ thủ cùng các học viên hải quân trên tàu tử nạn. Nguồn ảnh: Sina. Vụ tai nạn diễn ra ở vùng biển Hoàng Hải khi tàu ngầm Type 035 đang tham gia tập trận. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là vì động cơ diesel trên tàu không được tắt đúng cách khi tàu chuyển từ trạng thái nổi sang lặn và đã tiêu tốn hết khí oxy bên trong khoang tàu. Nguồn ảnh: Sina. Việc động cơ diesel đốt hết không khí bên trong tàu cũng khiến áp suất không khí ở bên trong tàu và bên ngoài bị chênh lệch, kíp chiến đấu không thể thoát ra ngoài dù khi đó tàu ngầm chỉ lặn ở độ sâu chưa tới 10 mét. Nguồn ảnh: Sina. Mãi tới cuối tháng 4/2003, tàu ngầm mới được một ngư dân Trung Quốc phát hiện ra do kính tiềm vọng của nó nổi lập lờ trên mặt nước. Toàn bộ thuỷ thủ trên tàu đều có nguyên nhân tử nạn là do ngạt khí. Nguồn ảnh: Sina. Video Cận cảnh động cơ AIP bên trong các tàu ngầm điện - diesel do Trung Quốc tự sản xuất.

Trung Quốc từng đóng tổng cộng 23 tàu ngầm sử dụng động cơ điện - diesel loại Type 035. Nguồn ảnh: Sina. Loại tàu ngầm này cũng có tới bốn phiên bản khác nhau, trong đó phiên bản đầu tiên là Type 035, sau đó là Type 035A, Type 035G và hiện đại nhất là Type 035B. Nguồn ảnh: Sina. Khoang máy của tàu ngầm điện - diesel Type 035 trong biên chế của Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Tàu ngầm lớp Type 035 có độ giãn nước tối đa 2110 tấn, dài 76 mét, lườn rộng 5,1 mét và mớm nước tối đa khi nổi là 7,6 mét. Nguồn ảnh: Sina. Khoang ngư lôi của tàu ngầm Type 035 của Trung Quốc . Nguồn ảnh: Sina. Tàu có biên chế thuỷ thủ đoàn 57 người, hoạt động được ở độ sâu tối đa khoảng 300 mét. Nguồn ảnh: Sina. Tháng 4/2003, một tàu ngầm Type 035 của Trung Quốc đã bị tai nạn khiến toàn bộ 70 sĩ quan và thuỷ thủ cùng các học viên hải quân trên tàu tử nạn. Nguồn ảnh: Sina. Vụ tai nạn diễn ra ở vùng biển Hoàng Hải khi tàu ngầm Type 035 đang tham gia tập trận. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là vì động cơ diesel trên tàu không được tắt đúng cách khi tàu chuyển từ trạng thái nổi sang lặn và đã tiêu tốn hết khí oxy bên trong khoang tàu. Nguồn ảnh: Sina. Việc động cơ diesel đốt hết không khí bên trong tàu cũng khiến áp suất không khí ở bên trong tàu và bên ngoài bị chênh lệch, kíp chiến đấu không thể thoát ra ngoài dù khi đó tàu ngầm chỉ lặn ở độ sâu chưa tới 10 mét. Nguồn ảnh: Sina. Mãi tới cuối tháng 4/2003, tàu ngầm mới được một ngư dân Trung Quốc phát hiện ra do kính tiềm vọng của nó nổi lập lờ trên mặt nước. Toàn bộ thuỷ thủ trên tàu đều có nguyên nhân tử nạn là do ngạt khí. Nguồn ảnh: Sina. Video Cận cảnh động cơ AIP bên trong các tàu ngầm điện - diesel do Trung Quốc tự sản xuất.