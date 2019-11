Đặc nhiệm Spetsnaz của Nga được tuyển chọn khó khăn như thế nào?

Lính Spetsnaz đa phần được tuyển chọn khi đang là học viên của các trường quân sự ở Nga. Trong đó, hai trường "quen mặt" với lực lượng này nhất bao gồm Học viện An ninh Liên bang và Trường không vận Ryazan. Nguồn ảnh: Pinterest. Các ứng viên không những cần có tiêu chuẩn sức khỏe cực tốt (hạng A+ - cao nhất) mà còn phải có thành tích về võ thuật hoặc điền kinh từ cấp phổ thông. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau khi đáp ứng được tiêu chuẩn sức khỏe A+ và được huấn luyện võ thuật từ nhỏ, các ứng viên sẽ bắt đầu bước vào phần thi thể lực - nơi loại tới 80% số lượng ứng viên ứng tuyển vào lực lượng Spetsnaz. Nguồn ảnh: Pinterest. Bài kiểm tra đầu tiên rất nhẹ nhàng, chỉ yêu cầu các ứng viên hoàn thành cự ly chạy 1,5 km trong vòng 5 phút và 3 km trong vòng 10 phút. Ở vòng này, ứng viên chạy với quần áo thể thao, giầy chạy bộ và không mang theo trang bị gì. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau khi chạy thể lực, ứng viên được yêu cầu hít xà đơn 20 cái kèm theo chống đẩy 60 lần cùng với gập bụng. Ba màn thể lực này diễn ra chỉ cách nhau... 60 giây và ứng viên bắt đầu rơi vào tình trạng... không kịp thở. Nguồn ảnh: Pinterest. Chưa hết, sau khi gập bụng, ứng viên sẽ tiếp tục bị huấn luyện viên ra lệnh nhẩy tại chỗ. Tới thời điểm hiện tại, gần như mọi "ngôi sao thể lực" cũng không chịu nổi cường độ quá lớn của bài tập và mọi vùng cơ trên cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái nhức mỏi do vận động liên tục cường độ cao. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối màn kiểm tra, ban giám khảo sẽ tính tổng số điểm cho từng học viên. Nếu các thông số đều trên trung bình, học viên được phép vào vòng tuyển chọn tiếp theo. Nguồn ảnh: Pinterest. Ở vòng tiếp theo, các ứng viên sẽ được đánh giá tâm lý. Cụ thể, ứng viên sẽ được kiểm tra y tế kỹ càng, phỏng vấn với các chuyên gia tâm lý, khai và xác nhận các mối quan hệ cá nhân, xác nhận thân nhân,... Nguồn ảnh: Pinterest. Chỉ sau khi vượt qua tất cả các màn kiểm tra về thể lực, tâm lý và gia phả kể trên, các học viên mới được bước chân vào khóa đào tạo đặc nhiệm Spetsnaz - nơi mà lại có thêm rất nhiều người nữa tiếp tục bị... trượt do không đáp ứng được nhu cầu và các đòi hỏi của huấn luyện viên. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mời độc giả xem Video: Đội đặc nhiệm Spetsnaz của Nga thể hiện khả năng chống khủng bố.





