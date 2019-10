Choáng với "trang bị tận răng" của cảnh sát chống bạo động Hong Kong

Lực lượng chính trong những cuộc đụng độ giữa Cảnh sát Hong Kong và người biểu tình là Tổng cục A bao gồm 3 phần gồm Tổ Hành động, Tổ Chống khủng bố và An ninh Nội bộ cùng Tổ Tìm kiếm và Trọng điểm. Nguồn ảnh: QQ. Trong số này, cứng rắn bậc nhất là lực lượng Tốc Long - một trong những lực lượng đặc nhiệm có trang bị hiện đại và tỏ ra mạnh tay nhất trong việc trấn áp người biểu tình. Nguồn ảnh: QQ. Do không được phép sử dụng vũ khí sát thương, trang bị của các lực lượng đối đầu trực tiếp với người biểu tình quá khích chỉ bao gồm mặt nạ phòng độc, dùi cui, lá chắn, bình xịt hơi cay và vòi rồng. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, đôi khi lực lượng này còn được trang bị súng bắn đạn cao su nhưng với số lượng rất hạn chế. Nguồn ảnh: QQ. Việc trang bị mặt nạ phòng độc một phần là để giấu danh tính của những người lính này kèm theo đó là để đảm bảo an toàn khi họ sử dụng vũ khí hơi cay. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn cao su, lực lượng này còn được trang bị súng sơn - loại súng không sát thương nhưng khi bắn trúng cơ thể người sẽ rất đau, đủ để người biểu tình bầm tím. Nguồn ảnh: QQ. Khác với súng bắn đạn cao su, súng sơn có tốc độ bắn rất nhanh, thích hợp với việc sử dụng để đối phó với đám đông quá khích. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài việc đối phó với đám đông người biểu tình quá khích, dễ bị kích động và có số lượng lớn, lực lượng cảnh sát Hong Kong còn phải chú ý và tránh "đánh nhầm" các phóng viên với số lượng rất lớn xuất hiện trong các cuộc biểu tình. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài Tổng cục A là lực lượng chính, Cảnh sát Hong Kong còn có bốn tổng cục khác, được đánh chữ cái từ B đến E. Các tổng cục này có nhiệm vụ bảo vệ, huấn luyện, quản lý dịch vụ và lên kế hoạch tài chính, hành chính cho cảnh sát Hong Kong. Nguồn ảnh: QQ. Ngân sách hàng năm của toàn bộ lực lượng Cảnh sát Hong Kong vào khoảng 17 tỷ Đô-la Hong Kong tương đương khoảng 2 tỷ USD và lực lượng này có số lượng sĩ quan bao gồm 31.000 người. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Người biểu tình quá khích bị cảnh sát Hong Kong giải tán.

