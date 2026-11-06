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Doanh nghiệp

PVFCCo - Phú Mỹ vào Top 20 Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026

PVFCCo - Phú Mỹ đã được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh Top 20 Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026.

Trần Thị Sánh

Petrovietnam cùng 6 đơn vị thành viên được vinh danh Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026, ghi nhận những thành tựu trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển bền vững.

3 đơn vị thành viên gồm Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) được vinh danh trong Top 20 Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026 - hạng mục cao nhất của chương trình.

Kết quả này khẳng định uy tín thương hiệu của Petrovietnam và các đơn vị thành viên, đồng thời ghi nhận những nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với phát triển bền vững.

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Với PVFCCo - Phú Mỹ đây là sự ghi nhận cho hành trình hơn hai thập kỷ kiên trì xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lấy con người làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo và phát triển bền vững làm định hướng.

Tại PVFCCo - Phú Mỹ, văn hóa không chỉ là những giá trị được xác lập, mà được thể hiện trong từng ca sản xuất an toàn, từng sản phẩm chất lượng, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm với khách hàng, người nông dân và cộng đồng.

Tiếp nối danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2025 ở mức dẫn dắt, sự ghi nhận lần này tiếp tục khẳng định giá trị của năm trụ cột văn hóa “Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Sẻ chia - Bền vững”, đồng thời là động lực để tập thể Người Phú Mỹ tiếp tục phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa thông điệp “Phú Mỹ - Sẻ chia thịnh vượng” trên hành trình phát triển.

#Petrovietnam #PVFCCo - Phú Mỹ #Doanh nghiệp văn hóa #uy tín #Văn hóa doanh nghiệp #Phát triển bền vững

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