Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện xương đùi 7 triệu năm tuổi tiết lộ loài linh trưởng đi thẳng

Giải mã

Phát hiện xương đùi 7 triệu năm tuổi tiết lộ loài linh trưởng đi thẳng

Một cục xương trên xương đùi khoảng 7 triệu năm tuổi cho thấy một loài linh trưởng từng đi thẳng, thậm chí có thể là tổ tiên của loài người.

Tâm Anh (theo Discovermagazine, Livescience)
Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances ngày 2/1 của các chuyên gia cho thấy việc phát hiện ra một cục xương trên xương đùi chưa từng thấy trên hóa thạch xương chân của một loài linh trưởng có niên đại 7 triệu năm tuổi chứng tỏ loài này đã đi thẳng bằng hai chân khi ở trên mặt đất. Ảnh: Williams et al, Science Advances (2026) CC-BY-4.0.
Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances ngày 2/1 của các chuyên gia cho thấy việc phát hiện ra một cục xương trên xương đùi chưa từng thấy trên hóa thạch xương chân của một loài linh trưởng có niên đại 7 triệu năm tuổi chứng tỏ loài này đã đi thẳng bằng hai chân khi ở trên mặt đất. Ảnh: Williams et al, Science Advances (2026) CC-BY-4.0.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phân tích bộ xương của loài Sahelanthropus tchadensis. Họ nhận thấy mặc dù cơ thể của loài linh trưởng này giống vượn nhưng cấu trúc xương lại thích nghi với việc đi thẳng, thay vì di chuyển bằng 4 chi. Ảnh: Didier Descouens.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phân tích bộ xương của loài Sahelanthropus tchadensis. Họ nhận thấy mặc dù cơ thể của loài linh trưởng này giống vượn nhưng cấu trúc xương lại thích nghi với việc đi thẳng, thay vì di chuyển bằng 4 chi. Ảnh: Didier Descouens.
Theo đó, Sahelanthropus tchadensis được xem là hominin cổ nhất - thành viên đầu tiên trong dòng tiến hóa dẫn đến con người kể từ thời điểm tách ra khỏi tinh tinh. Ảnh: Svet foto/Shutterstock.
Theo đó, Sahelanthropus tchadensis được xem là hominin cổ nhất - thành viên đầu tiên trong dòng tiến hóa dẫn đến con người kể từ thời điểm tách ra khỏi tinh tinh. Ảnh: Svet foto/Shutterstock.
Tác giả chính của nghiên cứu Scott Williams, Phó giáo sư tại Đại học New York và tác giả chính của nghiên cứu cho hay: “Dựa trên các đặc điểm xương, đây sẽ là một loài linh trưởng đi bằng hai chân, trông tương tự tinh tinh hay bonobo”. Ảnh: Scott Williams/NYU and Jason Heaton/University of Alabama Birmingham.
Tác giả chính của nghiên cứu Scott Williams, Phó giáo sư tại Đại học New York và tác giả chính của nghiên cứu cho hay: “Dựa trên các đặc điểm xương, đây sẽ là một loài linh trưởng đi bằng hai chân, trông tương tự tinh tinh hay bonobo”. Ảnh: Scott Williams/NYU and Jason Heaton/University of Alabama Birmingham.
Các nhà khoa học cho hay tinh tinh và bonobo có thể đứng và đi thẳng một đoạn ngắn, nhưng chủ yếu vẫn di chuyển bằng nắm đốt tay. Ảnh: Franck Guy / PALEVOPRIM / CNRS – University of Poitiers.
Các nhà khoa học cho hay tinh tinh và bonobo có thể đứng và đi thẳng một đoạn ngắn, nhưng chủ yếu vẫn di chuyển bằng nắm đốt tay. Ảnh: Franck Guy / PALEVOPRIM / CNRS – University of Poitiers.
Trong nghiên cứu mới, nhóm của Phó giáo sư Williams đã sử dụng kỹ thuật hiện đại để phân tích lại xương đùi và xương cẳng tay của Sahelanthropus tchadensis rồi so sánh kích thước, tỷ lệ và hình dạng 3D với các loài hominin và linh trưởng đã biết. Một đặc điểm nổi bật là cục xương trên xương đùi gọi là tubercle xương đùi. Ảnh: Sabine Riffaut, Guillaume Daver, Franck Guy / PALEVOPRIM / CNRS / University of Poitiers.
Trong nghiên cứu mới, nhóm của Phó giáo sư Williams đã sử dụng kỹ thuật hiện đại để phân tích lại xương đùi và xương cẳng tay của Sahelanthropus tchadensis rồi so sánh kích thước, tỷ lệ và hình dạng 3D với các loài hominin và linh trưởng đã biết. Một đặc điểm nổi bật là cục xương trên xương đùi gọi là tubercle xương đùi. Ảnh: Sabine Riffaut, Guillaume Daver, Franck Guy / PALEVOPRIM / CNRS / University of Poitiers.
Tubercle xương đùi là điểm bám của dây chằng lớn và mạnh nhất cơ thể. Khi ngồi, dây chằng này lỏng. Tuy nhiên, khi đứng nó căng ra, giúp cơ thể không nghiêng về phía sau hay sang hai bên khi đi bộ. Ảnh: CHRISTIAN JEGOU/SCIENCE PHOTO LIBRARY.
Tubercle xương đùi là điểm bám của dây chằng lớn và mạnh nhất cơ thể. Khi ngồi, dây chằng này lỏng. Tuy nhiên, khi đứng nó căng ra, giúp cơ thể không nghiêng về phía sau hay sang hai bên khi đi bộ. Ảnh: CHRISTIAN JEGOU/SCIENCE PHOTO LIBRARY.
Nhóm nghiên cứu của Phó giáo sư Williams nhận định đây là một thích nghi quan trọng cho việc đi bằng hai chân và cho đến nay chỉ được phát hiện ở các loài hominin đi bằng hai chân. Ảnh: DEA Picture Library/De Agostini/Getty Images.
Nhóm nghiên cứu của Phó giáo sư Williams nhận định đây là một thích nghi quan trọng cho việc đi bằng hai chân và cho đến nay chỉ được phát hiện ở các loài hominin đi bằng hai chân. Ảnh: DEA Picture Library/De Agostini/Getty Images.
Nhóm nghiên cứu còn phát hiện thêm các dấu hiệu đi thẳng khác như sự xoắn tự nhiên của xương đùi giúp chân hướng về phía trước, cơ mông ổn định hông và hỗ trợ đứng, đi bộ và chạy. Ảnh: history.com.
Nhóm nghiên cứu còn phát hiện thêm các dấu hiệu đi thẳng khác như sự xoắn tự nhiên của xương đùi giúp chân hướng về phía trước, cơ mông ổn định hông và hỗ trợ đứng, đi bộ và chạy. Ảnh: history.com.
Những điều này cho thấy một loài linh trưởng sống vào thời điểm tách dòng tiến hóa giữa người và tinh tinh, có khả năng đi thẳng trên mặt đất, dù không phải lúc nào cũng vậy. Ảnh: worldatlas.com.
Những điều này cho thấy một loài linh trưởng sống vào thời điểm tách dòng tiến hóa giữa người và tinh tinh, có khả năng đi thẳng trên mặt đất, dù không phải lúc nào cũng vậy. Ảnh: worldatlas.com.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Discovermagazine, Livescience)
#Hóa thạch 7 triệu tuổi #Đi thẳng bằng hai chân #Nghiên cứu Sahelanthropus tchadensis #Tiến hóa loài người #loài linh trưởng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT