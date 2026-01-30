Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện bộ sưu tập thỏi kim loại cực lớn 2.000 năm

Kho tri thức

Phát hiện bộ sưu tập thỏi kim loại cực lớn 2.000 năm

Một bộ sưu tập thỏi kim loại cổ lớn nhất từ cuối Thời Đại Đồ Sắt được tìm thấy trong một con sông ở Bosnia.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Các nhà khảo cổ đang tiến hành khai quật trên bờ sông Sava ở Tolisa, Bosnia, đã phát hiện ra một số lượng lớn chưa từng có các vật thể lạ. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Các nhà khảo cổ đang tiến hành khai quật trên bờ sông Sava ở Tolisa, Bosnia, đã phát hiện ra một số lượng lớn chưa từng có các vật thể lạ. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Đó là các thỏi kim loại hình chóp đầu nhọn cổ. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Đó là các thỏi kim loại hình chóp đầu nhọn cổ. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Những thỏi kim loại quý hiếm này theo các chuyên gia, chúng có thể có niên đại hơn 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Những thỏi kim loại quý hiếm này theo các chuyên gia, chúng có thể có niên đại hơn 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Những thỏi kim loại tương đối tinh khiết được vận chuyển và sau đó cuối cùng chúng sẽ được dùng để chế tạo thành công cụ, vũ khí, đồ dùng và các vật dụng khác. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Những thỏi kim loại tương đối tinh khiết được vận chuyển và sau đó cuối cùng chúng sẽ được dùng để chế tạo thành công cụ, vũ khí, đồ dùng và các vật dụng khác. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Các nghiên cứu hóa học sắp tới có thể tiết lộ những thông tin quan trọng như nguồn gốc của những thỏi kim loại này. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Các nghiên cứu hóa học sắp tới có thể tiết lộ những thông tin quan trọng như nguồn gốc của những thỏi kim loại này. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Việc nghiên cứu chúng cũng sẽ giúp các chuyên gia có kiến thức sâu hơn về các tuyến đường thương mại từng kết nối Bosanska Posavina với Trung Âu thời tiền La Mã cổ đại. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Việc nghiên cứu chúng cũng sẽ giúp các chuyên gia có kiến thức sâu hơn về các tuyến đường thương mại từng kết nối Bosanska Posavina với Trung Âu thời tiền La Mã cổ đại. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Do tính phức tạp và chi phí của các phân tích hóa học—một quá trình dài và tỉ mỉ—nên dự án này sẽ cần sự hợp tác quốc tế, mở rộng sang Slovenia, Đức, Pháp và Áo. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Do tính phức tạp và chi phí của các phân tích hóa học—một quá trình dài và tỉ mỉ—nên dự án này sẽ cần sự hợp tác quốc tế, mở rộng sang Slovenia, Đức, Pháp và Áo. Ảnh: @Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
#Bộ sưu tập #thỏi kim loại #sắt #con sông #luyện kim

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT