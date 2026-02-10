Phải lòng trước nhan sắc ngọt ngào của Quỳnh Trương trong tà áo dài

Gia nhập 'đường đua' áo dài Tết, Quỳnh Trương khiến netizen xao xuyến trước nhan sắc trong trẻo như sương mai.
Khu vườn của ca sĩ Trọng Tấn tại quê nhà Thanh Hóa trồng nhiều cây ăn trái: mít, hồng, trứng gà, bưởi... Cây nào cũng cho trái trĩu cành.
Nga đã khắc phục nhược điểm chính của hỏa thần Vampire, bằng phiên bản mới RPG-29M, với trọng lượng nhẹ như súng bộ binh, nhưng sức công phá bằng đạn pháo.
Phát biểu "Tiền không mua được hạnh phúc" của Elon Musk gây tranh luận lớn, dù ông vừa trở thành người đầu tiên sở hữu hơn 800 tỷ USD.
Giáp Tết, vùng cao miền Bắc bước vào mùa hoa rực rỡ nhất năm với mận trắng, đào hồng, cải vàng nở khắp núi đồi, bản làng, níu chân du khách.
Loài thằn lằn bóng lưỡi xanh Đông Úc (Tiliqua scincoides) là loài bò sát độc đáo, gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình và tập tính sinh học khác thường.
Mặc kệ cái lạnh âm độ của trời tuyết, hot girl Dumy Ngô vẫn khiến cộng đồng mạng 'bỏng mắt' khi diện bikini khoe trọn đường cong rực lửa.
Khu bảo tồn Jungfrau-Aletsch (Thụy Sĩ) là vùng núi băng hùng vĩ bậc nhất châu Âu, tiêu biểu cho vẻ đẹp nguyên sơ của dãy Alps Thụy Sĩ.
Suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền không chỉ là bạn diễn ăn ý trên sân khấu mà còn xây dựng được một tình bạn đẹp.
Năm Bính Ngọ 2026 hứa hẹn mang lại vận may lớn cho 4 con giáp, giúp họ đạt được mục tiêu, thu nhập khủng và cuộc sống sung túc.
Ngôi mộ 4.000 năm tuổi hé lộ về một nền văn minh sông Nile bị lãng quên.
Trong thử nghiệm của CNET với 35 mẫu smartphone, iPhone 17 Pro Max đạt thời lượng pin thực tế cao nhất, vượt qua nhiều đối thủ pin lớn hơn.
Rời ánh đèn sân, 'MC 3000 chữ' Thanh Thanh Huyền khiến fan ngẩn ngơ khi hóa thân thành nàng thơ Hà Nội, mang nét đẹp đài các, xưa cũ vào bộ ảnh áo dài chào Tết.
Khác với hình tượng mỹ nhân nóng bỏng trên sân khấu, DJ Mie trong những video 'khui hàng bom' gây ấn tượng bởi sự hài hước, lầy lội nhưng đầy duyên dáng.
Tọa lạc bên bờ sông Hương, Quốc học Huế là ngôi trường trung học danh tiếng lâu đời, mang dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa Cố đô.
Trong tầm giá 300.000 đồng, nhiều mẫu tai nghe true wireless gây ấn tượng với chất lượng âm thanh, pin bền và tính năng đa dạng cho nhu cầu hằng ngày.
Mẫu xe concept off-road mới của Bentley được giới thiệu tại FAT Ice Race năm nay. Bentayga X Concept khám phá tiềm năng off-road nhiều hơn.
Mẫu xe Roadster giá rẻ trở lại thị trường Mỹ năm 2026 với mức giá tăng nhẹ, thế hệ thứ tư của Mazda MX-5 Miata đã tròn 10 tuổi và có những cập nhật nội thất.
Á hậu Quỳnh Anh và Neyun ngày càng thoải mái thể hiện sự gắn bó. Những khoảnh khắc đồng hành của cặp đôi nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.
Honda Giorno+ vừa chính thức ra mắt bản nâng cấp 2026 tại thị trường Thái Lan với nhiều màu sắc lựa chọn, thể hiện chất xe cao cấp và nhiều trang bị tiên tiến.
Xuất hiện trong một đêm diễn gần đây, Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm khi lựa chọn thiết kế jumpsuit ren dáng dài, tôn trọn vóc dáng khó rời mắt.