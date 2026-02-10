Hà Nội

Phải lòng trước nhan sắc ngọt ngào của Quỳnh Trương trong tà áo dài

Cộng đồng trẻ

Gia nhập 'đường đua' áo dài Tết, Quỳnh Trương khiến netizen xao xuyến trước nhan sắc trong trẻo như sương mai.

Trầm Phương
Vốn nổi tiếng với danh xưng "Tiên nữ Mukbang" nhờ những video thưởng thức ẩm thực triệu view và nhan sắc ngọt ngào, mới đây, Quỳnh Trương lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tung bộ ảnh mới trong hình ảnh một người con gái Việt Nam truyền thống. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Quỳnh Trương khéo léo lựa chọn tà áo dài cách tân nhẹ nhàng với gam màu vàng nhạt thanh nhã. (Ảnh: IGNV)
Chất liệu vải tơ óng ả cùng những chi tiết đính kết thủ công tinh tế giúp tôn lên làn da trắng ngần và vóc dáng mảnh mai của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh được chọn là những góc phố cổ thân thuộc với mảng tường vàng rêu phong, những cửa hàng bán khuôn bánh gỗ thủ công và các phòng tranh đầy nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể hài hòa, như đưa người xem trở về với không gian yên bình của những năm tháng cũ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn kiểu tóc tết lệch sang một bên đơn giản nhưng lại cực kỳ phù hợp với khuôn mặt thanh tú, tạo nên vẻ dịu dàng, thục nữ. (Ảnh: IGNV)
Đôi mắt trong veo, có chút mơ màng của cô nàng giữa những bức họa đồ, hay khi ngồi trên chiếc xích lô đã khắc họa rõ nét hình ảnh một nàng thơ dịu dàng, đoan trang. (Ảnh: IGNV)
Qua bộ ảnh này, Quỳnh Trương đã chứng minh được sự đa dạng trong phong cách của mình. Cô không chỉ là một creator mảng ẩm thực tài năng mà còn là một hình mẫu về thẩm mỹ, biết cách giữ gìn và quảng bá nét đẹp truyền thống đến với thế hệ trẻ. (Ảnh: IGNV)
Không riêng gì Quỳnh Trương, những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, mạng xã hội dường như bùng nổ khi hàng loạt cô nàng cùng nhau "gia nhập đường đua" khoe sắc với áo dài. (Ảnh: IGNV)
Từ những tà áo dài tơ tằm thướt tha, áo dài nhung sang trọng đến những thiết kế cách tân hiện đại, tất cả đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh rực rỡ và đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
#Tiên nữ mukbang Quỳnh Trương #Tiên nữ mukbang #quỳnh trương #người con gái truyền thống #hot girl #ảnh tết

