Linh vật ngựa mặt 'cọc', lướt iPhone 17 Pro Max gây 'bão mạng'

Cộng đồng trẻ

Linh vật ngựa mặt 'cọc', lướt iPhone 17 Pro Max gây 'bão mạng'

Không khí Tết đang vô cùng rộn ràng với loạt siêu phẩm linh vật ngựa khắp nơi. Trong đó, chú ngựa 'mặt cọc' tại Quy Nhơn đang chiếm spotlight trên mạng xã hội.

Trong cuộc đua "linh vật năm mới" 2026, nếu các tỉnh thành khác chọn phong cách oai phong, lẫm liệt thì cụm linh vật tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) lại chọn một lối đi riêng: Hài hước, thực tế và cực kỳ "hợp thời".
Tâm điểm của mọi sự chú ý chính là chú ngựa với tạo hình một du khách đang đi nghỉ dưỡng. Không phải dáng vẻ phi nước đại, chú ngựa này lại ngồi thong dong trên phao bơi, nhưng biểu cảm gương mặt mới là điều khiến netizen "dậy sóng".
Chú ngựa này sở hữu gương mặt "cọc" vô cùng khó ở với đôi mắt lờ đờ, chân mày hơi nhướng lên như đang phải xử lý một chiếc "deadline" ngay giữa kỳ nghỉ Tết. Cùng với đó, trên tay chú ngựa là chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam rực rỡ - chiếc điện thoại đời mới nhất của Apple.
"Nhìn cái mặt cọc y hệt mình khi đang đi du lịch mà sếp nhắn tin check công việc", "Tết rồi còn bắt chạy deadline" - nhiều tài khoản Facebook chia sẻ hài hước.
Cụm linh vật năm mới này được xây dựng theo phong cách trẻ trung, lấy cảm hứng từ nhịp sống hiện đại và du lịch biển. Ngoài "chiến thần ngựa cầm iPhone", bộ sưu tập ngựa Quy Nhơn còn có Ngựa phiên bản "tóc vàng hoe" hay "tóc nâu trầm" xoăn tít với phong thái quý tộc.
Ngựa phiên bản siêu anh hùng, nhìn thôi cũng thấy "lực lưỡng" cỡ nào.
Hình ảnh chú ngựa "mặt cọc" và các linh vật ngựa với phong cách hài hước khác đã phủ sóng khắp TikTok và Facebook. Các từ khóa như "Ngựa Quy Nhơn 2026", "Ngựa lướt iPhone" liên tục lọt top tìm kiếm.
Nhiều bạn trẻ cũng đã nhanh chóng có mặt tại quảng trường để check-in cùng linh vật này.
Bên cạnh đó, cụm linh vật được kết hợp cùng thảm hoa và tiểu cảnh phục vụ người dân, du khách tham quan.
Sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa con giáp và hơi thở đời sống số đã giúp linh vật Bính Ngọ tại Quy Nhơn trở thành một trong những tạo hình ấn tượng và gần gũi nhất mùa Tết năm nay. (Ảnh: Tổng hợp Facebook)
#Không khí Tết #linh vật ngựa #hú ngựa mặt cọc tại quy nhơn #ngựa quy nhơn #mô hình ngựa quy nhơn

