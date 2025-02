Tank 500 nhận cọc tại Việt Nam, giá bán không dưới 2 tỷ đồng

Năm 2025 đánh dấu bước tiến mới của GWM tại thị trường Việt Nam khi hãng xe Trung Quốc dự kiến mang về nhiều mẫu xe mới. Trong đó, Tank 500 2025 mới sẽ là mẫu SUV có kích thước lớn nhất và được trang bị nhiều công nghệ hiện đại nhất của thương hiệu. Theo thông tin từ các đại lý, GWM sẽ giới thiệu ba mẫu xe mới trong năm nay, bao gồm Tank 500, Tank 300 và Wey 80. Hiện chưa công bố mức giá xe Tank 500 tại Việt Nam. Tuy nhiên, các đại lý ước tính xe sẽ có giá không dưới 2 tỷ đồng. Đây là con số khá hợp lý khi so sánh với mức giá dự kiến của Tank 300 (1,3-1,7 tỷ đồng cho hai phiên bản). Tại Thái Lan, giá quy đổi của Tank 500 đã vượt mức 1,4 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn. Với kích thước tương đương Toyota Land Cruiser, Fortuner hay Ford Everest, Tank 500 có chiều dài 5.078 mm, rộng 1.934 mm, cao 1.905 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Nếu mức giá trên 2 tỷ đồng được xác nhận, mẫu SUV này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford Explorer và Volkswagen Teramont. Dù chưa bằng một nửa giá của Land Cruiser, Tank 500 vẫn cao gần gấp đôi so với Fortuner và Everest. Khác với phong cách hầm hố, bụi bặm của đàn em Tank 300, Tank 500 mang thiết kế SUV truyền thống hơn nhưng vẫn đầy mạnh mẽ. Xe sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn, nhiều chi tiết mạ chrome sáng bóng cùng lốp dự phòng treo sau, tương tự Mercedes-Benz G-Class hay Land Rover Defender. Bên trong, nội thất của Tank 500 mang đến sự sang trọng với bố trí 7 chỗ ngồi và loạt trang bị cao cấp. Xe được trang bị màn hình trung tâm 14,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD),... Tank 500 cũng có cần số điện tử, ghế trước chỉnh điện bọc da Nappa, điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống âm thanh 12 loa Infinity và cửa sổ trời toàn cảnh. Với 11 chế độ địa hình cùng khóa vi sai điện tử trên cả hai cầu, mẫu SUV này hứa hẹn sẽ mang lại khả năng off-road đáng gờm. Tank 500 sử dụng động cơ hybrid với máy xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 350 mã lực và mô-men xoắn 616 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4WD.. Bên cạnh sức mạnh động cơ, Tank 500 cũng được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn hiện đại. Xe sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động và nhiều tính năng an toàn chủ động khác. Việc GWM đưa Tank 500 về Việt Nam sẽ giúp thị trường SUV cỡ lớn trở nên sôi động hơn, đồng thời mang đến một lựa chọn mới đầy hấp dẫn cho người tiêu dùng trong phân khúc xe trên 2 tỷ đồng. Với thiết kế bề thế, trang bị hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ, Tank 500 hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trên thị trường. Video: Xem chi tiết SUV GWM Tank 500 2025 mới.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến mới của GWM tại thị trường Việt Nam khi hãng xe Trung Quốc dự kiến mang về nhiều mẫu xe mới. Trong đó, Tank 500 2025 mới sẽ là mẫu SUV có kích thước lớn nhất và được trang bị nhiều công nghệ hiện đại nhất của thương hiệu. Theo thông tin từ các đại lý, GWM sẽ giới thiệu ba mẫu xe mới trong năm nay, bao gồm Tank 500, Tank 300 và Wey 80. Hiện chưa công bố mức giá xe Tank 500 tại Việt Nam. Tuy nhiên, các đại lý ước tính xe sẽ có giá không dưới 2 tỷ đồng. Đây là con số khá hợp lý khi so sánh với mức giá dự kiến của Tank 300 (1,3-1,7 tỷ đồng cho hai phiên bản). Tại Thái Lan, giá quy đổi của Tank 500 đã vượt mức 1,4 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn. Với kích thước tương đương Toyota Land Cruiser, Fortuner hay Ford Everest, Tank 500 có chiều dài 5.078 mm, rộng 1.934 mm, cao 1.905 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Nếu mức giá trên 2 tỷ đồng được xác nhận, mẫu SUV này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford Explorer và Volkswagen Teramont. Dù chưa bằng một nửa giá của Land Cruiser, Tank 500 vẫn cao gần gấp đôi so với Fortuner và Everest. Khác với phong cách hầm hố, bụi bặm của đàn em Tank 300, Tank 500 mang thiết kế SUV truyền thống hơn nhưng vẫn đầy mạnh mẽ. Xe sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn, nhiều chi tiết mạ chrome sáng bóng cùng lốp dự phòng treo sau, tương tự Mercedes-Benz G-Class hay Land Rover Defender. Bên trong, nội thất của Tank 500 mang đến sự sang trọng với bố trí 7 chỗ ngồi và loạt trang bị cao cấp. Xe được trang bị màn hình trung tâm 14,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD),... Tank 500 cũng có cần số điện tử, ghế trước chỉnh điện bọc da Nappa, điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống âm thanh 12 loa Infinity và cửa sổ trời toàn cảnh. Với 11 chế độ địa hình cùng khóa vi sai điện tử trên cả hai cầu, mẫu SUV này hứa hẹn sẽ mang lại khả năng off-road đáng gờm. Tank 500 sử dụng động cơ hybrid với máy xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 350 mã lực và mô-men xoắn 616 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4WD.. Bên cạnh sức mạnh động cơ, Tank 500 cũng được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn hiện đại. Xe sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động và nhiều tính năng an toàn chủ động khác. Việc GWM đưa Tank 500 về Việt Nam sẽ giúp thị trường SUV cỡ lớn trở nên sôi động hơn, đồng thời mang đến một lựa chọn mới đầy hấp dẫn cho người tiêu dùng trong phân khúc xe trên 2 tỷ đồng. Với thiết kế bề thế, trang bị hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ, Tank 500 hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trên thị trường. Video: Xem chi tiết SUV GWM Tank 500 2025 mới.