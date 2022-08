Suzuki Spacia Base 2023 - kei car như "nhà di động" từ 237 triệu đồng

Suzuki Spacia hiện là mẫu xe kei car đã không còn xa lạ với người tiêu dùng Nhật Bản. Thậm chí, Spacia còn là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki ở thị trường nội địa. Để tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng Nhật Bản, dòng xe "hộp diêm" Suzuki Spacia Base 2023 mới đã ra mắt. Theo hãng Suzuki, mẫu xe kei car Suzuki Spacia Base 2023 là xe thương mại hạng nhẹ với hàng loạt trang bị riêng phù hợp với các hoạt động ngoài trời như cắm trại hoặc ngủ trong xe. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nhiều người Nhật Bản chọn cách ngủ trong xe để đảm bảo không gian riêng tư. Để đáp ứng nhu cầu của những người muốn đi cắm trại một mình, làm việc từ xa hoặc có không gian tránh nơi đông đúc, nhiều hãng đã tung ra các mẫu xe cho phép ngủ qua đêm bên trong. Suzuki Spacia Base 2023 chính là một trong những mẫu xe như thế. "Chúng tôi muốn khách hàng sử dụng sự khéo léo của mình để mở rộng cách sử dụng xe. Đồng thời, chúng tôi muốn cung cấp chất liệu cơ bản để người dùng làm được điều đó", ông Fumio Ito, Trưởng phòng Sản phẩm 1 của Suzuki, cho biết. Vì mục đích trên nên khoang hành lý phía sau của Suzuki Spacia Base 2023 được chú trọng hơn cả. Ngoài ra, mẫu xe này được tạo ra với mục đích chỉ phục vụ 1 hoặc 2 người. Bên trong Suzuki Spacia Base 2023, hàng ghế sau đã được thu nhỏ lại, chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, nhằm mở rộng khoang hành lý. Không chỉ rộng rãi, khoang hành lý của xe còn có thể sắp xếp theo nhiều cách để tận dụng một cách hiệu quả nhất. Cụ thể, khi hàng ghế sau gập phẳng xuống...người dùng sẽ có khoang phía sau rộng rãi và bằng phẳng. Chiều dài tối đa của khoang hành lý là 1.205 mm, chiều rộng tối đa là 1,245 mm và chiều cao tối đa đạt 1.200 mm. Nếu ghế phụ lái phía trước gập xuống, hành khách trưởng thành có thể nằm duỗi chân thoải mái để ngủ bên trong xe. Chưa hết, hãng Suzuki còn trang bị sẵn tấm vách làm bằng nhựa cứng cho Spacia Base 2023. Tấm nhựa này chẳng những chắc chắn mà còn có thể dễ dàng lau chùi. Bên trong khoang hành lý có 3 nấc để đặt tấm vách này. Người dùng có thể sử dụng tấm vách như bàn làm việc, bàn ăn. Đồng thời, tấm vách đi kèm đệm cao su cố định để giảm rung lắc hoặc tiếng lạch cạch khi xe chạy. Ngoài ra, bên trong Suzuki Suzuki Spacia Base 2023 còn có nhiều trang bị tiện dụng khác như ngăn chứa đồ trên trần xe...Hộc đựng đồ phía sau... ngăn chứa đồ dưới ghế phụ lái hay bàn gấp sau lưng ghế trước. Bên cạnh đó là cổng USB Type A/Type C, tính năng sưởi ở hàng ghế trước và rèm cửa dạng cuộn. Đây là mẫu xe thương mại hạng nhẹ đầu tiên tại Nhật Bản có rèm cửa che nắng như thế này. Những trang bị tiện nghi khác của Suzuki Spacia Base 2023 bao gồm nút bấm khởi động máy, tính năng mở cửa không cần chìa khóa... điều hòa tự động, đèn LED nội thất, ghế lái chỉnh độ cao, vô lăng gật gù và kính cửa sổ chống tia cực tím UV/tia hồng ngoại IR. Tuy nhiên, Suzuki Spacia Base 2023 không có màn hình thông tin giải trí. Bên trong bảng đồng hồ của Suzuki Spacia Base 2023 chỉ có màn hình đa thông tin khá nhỏ Tương tự nội thất, ngoại thất của Suzuki Spacia Base 2023 cũng có những điểm khác biệt so với Spacia thông thường. Điều này được thể hiện qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn, sơn màu đen, nối liền với cụm đèn pha LED hai bên. Bên dưới là cản trước tích hợp hốc gió trung tâm và 2 đèn sương mù hình tròn. Bên sườn, Suzuki Spacia Base 2023 được trang bị cửa trượt...cũng như bộ vành la-zăng 14 inch, tay nắm cửa, ốp gương ngoại thất và baga nóc màu đen bóng. Trong khi đó, phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu nằm dọc, nẹp màu đen bóng trên cửa cốp tích hợp 2 đèn và đèn phanh trên cao. Là xe kei car nên Suzuki Spacia Base 2023 có kích thước nhỏ, trừ chiều cao nổi bật. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 3.395 mm, chiều rộng 1.475 mm, chiều cao 1.785 - 1.800 mm và chiều cao gầm 150 mm. Đáng tiếc là Suzuki Spacia Base 2023 không được trang bị động cơ tăng áp hay mild hybrid như các phiên bản khác. Thay vào đó, xe dùng động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 660cc. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Động cơ này tiêu thụ lượng xăng trung bình dao động từ 18,7 - 25,8 km/lít (khoảng 3,87 - 5,3 lít/100 km), tùy phiên bản. Tuy là xe thương mại hạng nhẹ nhưng Suzuki Spacia Base 2023 cũng có những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình, phanh giảm thiểu va chạm với 2 camera, phanh giảm thiểu va chạm khi lùi, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga khi tiến/lùi, cảnh báo lệch làn đường và camera đa góc. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Suzuki Spacia Base 2023 có mức dao động từ 1.394.800 - 1.667.600 Yên (khoảng 237 - 283 triệu đồng). Xe có tổng cộng 5 màu sơn ngoại thất là xám, xanh dương, vàng, trắng và đen ánh xanh. So với Suzuki Spacia, xe sở hữu những màu sơn ngoại thất tạo cảm giác dịu mắt hơn. Video: Giới thiệu Suzuki Spacia Hybrid tại Thái Lan.

