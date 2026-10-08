9 dấu hiệu pin iPhone sắp hỏng người dùng nên biết

Pin là một trong những linh kiện hao mòn theo thời gian trên iPhone. Sau nhiều chu kỳ sạc và sử dụng, khả năng lưu trữ năng lượng của pin lithium-ion sẽ giảm dần, kéo theo những thay đổi trong quá trình vận hành thiết bị. Một số dấu hiệu khá rõ ràng, trong khi những biểu hiện khác dễ bị nhầm với lỗi phần mềm hoặc bộ sạc.

Pin tụt nhanh, iPhone tự tắt nguồn hoặc chỉ hoạt động khi cắm sạc có thể là dấu hiệu pin đã xuống cấp.

iPhone thường xuyên tự tắt nguồn là một trong những dấu hiệu đáng chú ý. Khi pin đã lão hóa, khả năng cung cấp điện áp ổn định cho các tác vụ tiêu thụ nhiều năng lượng có thể suy giảm. Người dùng có thể thấy máy bất ngờ tắt dù phần trăm pin hiển thị vẫn còn. Bên cạnh đó, nếu iPhone ngày càng tụt pin nhanh dù đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, đây cũng có thể là biểu hiện dung lượng thực tế của pin đã giảm đáng kể.

Một thông số khác người dùng nên kiểm tra là Dung lượng tối đa trong phần tình trạng pin. Khi chỉ số này xuống dưới 80%, người dùng có thể cân nhắc thay pin, đặc biệt với những thiết bị đã trải qua thời gian sử dụng dài. Nội dung được cung cấp cũng đề cập mốc khoảng 500 chu kỳ sạc đối với iPhone 14 và các mẫu cũ hơn. Nếu iPhone hiển thị cảnh báo liên quan đến tình trạng pin, người dùng cũng không nên bỏ qua. Trường hợp cảnh báo xuất hiện dù dung lượng vẫn nằm trong khoảng 80-100%, nguồn thông tin cho rằng pin có thể đang gặp vấn đề.

Thời gian sạc kéo dài bất thường cũng là một dấu hiệu cần kiểm tra, nhưng trước tiên người dùng nên loại trừ nguyên nhân đến từ dây cáp hoặc củ sạc. Nếu bộ sạc hoạt động bình thường nhưng iPhone vẫn mất nhiều thời gian hơn đáng kể để nạp đầy, pin có thể đã xuống cấp. Ngược lại, việc pin giảm rất nhanh sau khi sạc đầy cũng là biểu hiện đáng chú ý, nhất là khi thói quen sử dụng không thay đổi.

Màn hình bị nhô lên hoặc nắp lưng lệch có thể liên quan đến tình trạng pin phồng và cần được xử lý sớm.

Đáng lo ngại hơn là những dấu hiệu liên quan đến nhiệt độ và hình dạng vật lý của pin. Nếu iPhone thường xuyên nóng bất thường, pin cũ có thể là một trong những nguyên nhân được xem xét. Đặc biệt, trường hợp màn hình bị nhô lên hoặc nắp lưng không còn khít có thể cho thấy pin đã bị phồng. Đây là tình trạng nguy hiểm, người dùng không nên tiếp tục sử dụng như bình thường mà cần xử lý và thay thế pin càng sớm càng tốt.

Cuối cùng, hiệu năng giảm và iPhone chỉ hoạt động khi cắm sạc cũng là những dấu hiệu không nên xem nhẹ. Máy có thể xuất hiện hiện tượng chậm, giật lag khi pin không còn đáp ứng tốt nhu cầu cung cấp năng lượng cho các tác vụ. Nếu iPhone không thể khởi động khi rút khỏi nguồn điện nhưng lại hoạt động khi cắm sạc, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy pin có thể đã ở cuối vòng đời. Khi xuất hiện nhiều dấu hiệu cùng lúc, người dùng nên kiểm tra tình trạng pin và cân nhắc thay thế thay vì tiếp tục sử dụng một viên pin đã xuống cấp.