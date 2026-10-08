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[GALLERY] Tận thấy Honda Elevate 2026 giá rẻ vừa ra mắt, chỉ 317 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tận thấy Honda Elevate 2026 giá rẻ vừa ra mắt, chỉ 317 triệu đồng

Mẫu xe SUV Elevate 2026 mới đã được Honda mang đến những thay đổi về thiết kế ngoại thất, cùng việc bổ sung nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn.

Nguyễn Anh
Mẫu xe SUV Honda Elevate phiên bản nâng cấp vòng đời (facelift) 2026 chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ với giá khởi điểm chỉ từ 11,8 lakh rupee (tương đương 317 triệu đồng). Đây là lần nâng cấp lớn đầu tiên của mẫu SUV cỡ trung kể từ khi xuất hiện tại thị trường này.
Mẫu xe SUV Honda Elevate phiên bản nâng cấp vòng đời (facelift) 2026 chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ với giá khởi điểm chỉ từ 11,8 lakh rupee (tương đương 317 triệu đồng). Đây là lần nâng cấp lớn đầu tiên của mẫu SUV cỡ trung kể từ khi xuất hiện tại thị trường này.
Về ngoại thất, đầu xe Honda Elevate 2026 thế hệ mới sở hữu lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn, cản trước sửa đổi tích hợp các chi tiết mạ chrome màu bạc và dải đèn LED định vị ban ngày dạng nối liền. Đèn chiếu sáng chính vẫn dùng công nghệ LED projector, đi kèm cảm biến đỗ xe phía trước.
Về ngoại thất, đầu xe Honda Elevate 2026 thế hệ mới sở hữu lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn, cản trước sửa đổi tích hợp các chi tiết mạ chrome màu bạc và dải đèn LED định vị ban ngày dạng nối liền. Đèn chiếu sáng chính vẫn dùng công nghệ LED projector, đi kèm cảm biến đỗ xe phía trước.
Nhìn ngang, xe tiếp tục duy trì phom dáng vuông vức với giá đỡ mái màu đen, ốp hốc bánh xe nhựa đen và bộ mâm hợp kim hai tông màu 17 inch trên phiên bản cao cấp. Phía sau xe trang bị cụm đèn hậu LED dạng trải dài nối liền qua logo Honda ở trung tâm, trong khi thiết kế cản sau giữ nguyên từ phiên bản cũ.
Nhìn ngang, xe tiếp tục duy trì phom dáng vuông vức với giá đỡ mái màu đen, ốp hốc bánh xe nhựa đen và bộ mâm hợp kim hai tông màu 17 inch trên phiên bản cao cấp. Phía sau xe trang bị cụm đèn hậu LED dạng trải dài nối liền qua logo Honda ở trung tâm, trong khi thiết kế cản sau giữ nguyên từ phiên bản cũ.
Khoang nội thất của Elevate 2026 sử dụng tông màu trắng - xám trên bảng điều khiển, táp-pi cửa và bọc ghế da nhân tạo. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng 10.25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bảng đồng hồ hiển thị thông tin lái kỹ thuật số nhưng có giao diện mô phỏng đồng hồ analog.
Khoang nội thất của Elevate 2026 sử dụng tông màu trắng - xám trên bảng điều khiển, táp-pi cửa và bọc ghế da nhân tạo. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng 10.25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bảng đồng hồ hiển thị thông tin lái kỹ thuật số nhưng có giao diện mô phỏng đồng hồ analog.
Bảng taplo tích hợp thêm hệ thống đèn trang trí nội thất ở các bản cao cấp. Điểm nâng cấp đáng chú ý ở hàng ghế là tính năng chỉnh điện (8 hướng cho ghế lái, 4 hướng cho ghế phụ) và làm mát cho cả hàng ghế trước lẫn hàng ghế sau lần đầu xuất hiện trong phân khúc.
Bảng taplo tích hợp thêm hệ thống đèn trang trí nội thất ở các bản cao cấp. Điểm nâng cấp đáng chú ý ở hàng ghế là tính năng chỉnh điện (8 hướng cho ghế lái, 4 hướng cho ghế phụ) và làm mát cho cả hàng ghế trước lẫn hàng ghế sau lần đầu xuất hiện trong phân khúc.
Các tiện nghi khác bao gồm hệ thống âm thanh 8 loa, cửa sổ trời đơn, điều hòa tự động và hệ thống khóa thông minh rảnh tay. Về mặt an toàn, xe được nâng cấp lên gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS Cấp độ 2, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn và đèn pha tự động...
Các tiện nghi khác bao gồm hệ thống âm thanh 8 loa, cửa sổ trời đơn, điều hòa tự động và hệ thống khóa thông minh rảnh tay. Về mặt an toàn, xe được nâng cấp lên gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS Cấp độ 2, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn và đèn pha tự động...
Hệ thống quan sát trang bị thêm camera 360 độ kết hợp hiển thị điểm mù. Trang bị tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến đỗ xe trước/sau. Honda Elevate 2026 giữ nguyên động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, đạt công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145Nm.
Hệ thống quan sát trang bị thêm camera 360 độ kết hợp hiển thị điểm mù. Trang bị tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến đỗ xe trước/sau. Honda Elevate 2026 giữ nguyên động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, đạt công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145Nm.
Động cơ đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT 7 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố tại Ấn Độ theo chuẩn ARAI của nước này đạt 15,31 km/lít đối với bản số sàn và 16,92 km/lít đối với bản số tự động.
Động cơ đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT 7 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố tại Ấn Độ theo chuẩn ARAI của nước này đạt 15,31 km/lít đối với bản số sàn và 16,92 km/lít đối với bản số tự động.
Mẫu SUV này chưa được bổ sung hệ truyền động hybrid, khác với Honda City facelift vừa được nâng cấp. Honda Elevate 2026 thế hệ mới tiếp tục có dung tích khoang hành lý 458 lít và khoảng sáng gầm 220 mm.
Mẫu SUV này chưa được bổ sung hệ truyền động hybrid, khác với Honda City facelift vừa được nâng cấp. Honda Elevate 2026 thế hệ mới tiếp tục có dung tích khoang hành lý 458 lít và khoảng sáng gầm 220 mm.
Tại thị trường Ấn Độ, Honda Elevate 2026 cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Maruti Suzuki Victoris, Toyota Hyryder, Skoda Kushaq và Volkswagen Taigun.
Tại thị trường Ấn Độ, Honda Elevate 2026 cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Maruti Suzuki Victoris, Toyota Hyryder, Skoda Kushaq và Volkswagen Taigun.
Video: Xem mẫu xe SUV Honda Elevate 2026 facelift vừa ra mắt.
Nguyễn Anh
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