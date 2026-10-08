[GALLERY] Tận thấy Honda Elevate 2026 giá rẻ vừa ra mắt, chỉ 317 triệu đồng

Mẫu xe SUV Elevate 2026 mới đã được Honda mang đến những thay đổi về thiết kế ngoại thất, cùng việc bổ sung nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn.