Jeep Wrangler Unlimited Willys - SUV "nhà binh" gần 900 triệu đồng

Tại sự kiện Detroit 4Fest diễn ra vào cuối tuần trước, Jeep đã gây bất ngờ cho nhiều người tham gia sự kiện khi mang đến đây một chiếc Wrangler đặc biệt. Cụ thể, chiếc Wrangler khiến nhiều người chú ý có tên đầy đủ là Jeep Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon 2021 với ngoại hình quân đội cổ điển khá "chất". Theo thông tin do Jeep tiết lộ, chiếc xe SUV Jeep Wrangler Unlimited Willys sở hữu một số tính năng và trang bị của chiếc Rubicon Xtreme Recon, mang trên mình bộ cánh màu xanh sẫm truyền thống của quân đội Mỹ năm xưa. Với gói trang bị Xtreme Reconm cho Jeep Wrangler Unlimited Willys được trang bị sẵn bộ mâm beadlock giúp cố định bộ lốp 35 inch cỡ lớn vào vành xe. Bên cạnh đó là hệ thống treo có khả năng nâng hạ 38,1 mm, giúp nâng khoảng sáng gầm xe lên 279,4 mm. Để so sánh, các trang bị Xtreme Recon trên chiếc Rubicon mang đến cho xe khoảng sáng gầm 327,7 mm, cao hơn so với các đối thủ khác. Cụ thể, chiếc Ford Bronco, đối thủ chính của Jeep Wrangler có khoảng sáng gầm nguyên bản là 210,8 mm và 292,1 mm với lốp 35 inch. Ngoài các trang bị của gói Xtreme Recon, chiếc Wrangler Unlimited Willys còn có sẵn các trang bị đặc biệt như lưới tản nhiệt màu đen bóng, khung bảo vệ mép gầm xe và màu xanh quân đội đặc biệt. Được biết, ngoài màu xanh nói trên, Jeep Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon còn có các tùy chọn màu khác, nhưng hãng xe Mỹ vẫn chưa hé lộ thông tin này. Bên trong khoang lái, chiếc Jeep Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon có hai màu sắc nổi bật là Nâu và Đen. Người dùng có nhu cầu cũng có thể trang bị cho xe nội thất màu đen hoàn toàn. Sự kết hợp giữa phong cách quân đội, lốp kích thước lớn và gầm xe cao đã tạo nên một chiếc Jeep hầm hố bụi bặm, tương phản hoàn toàn so với màu hồng nổi bật của chiếc Wrangler Tuscadero Pink. Về giá thành, chiếc Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon có giá khởi điểm ở mức 39.495 USD, tương đương 899 triệu đồng, chỉ có một bản thân xe 4 cửa. Tùy chọn động cơ cho mẫu xe này bao gồm động cơ V6 3.6L hoặc động cơ 4 xylanh 2.0L tăng áp turbo. Xe cũng có hai tùy chọn hộp số gồm số tự động hoặc số sàn 6 cấp. Jeep Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon có thể đến tay khách hàng vào tháng 12 tới đây. Video: Chi tiết Jeep Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon 2021.

Tại sự kiện Detroit 4Fest diễn ra vào cuối tuần trước, Jeep đã gây bất ngờ cho nhiều người tham gia sự kiện khi mang đến đây một chiếc Wrangler đặc biệt. Cụ thể, chiếc Wrangler khiến nhiều người chú ý có tên đầy đủ là Jeep Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon 2021 với ngoại hình quân đội cổ điển khá "chất". Theo thông tin do Jeep tiết lộ, chiếc xe SUV Jeep Wrangler Unlimited Willys sở hữu một số tính năng và trang bị của chiếc Rubicon Xtreme Recon, mang trên mình bộ cánh màu xanh sẫm truyền thống của quân đội Mỹ năm xưa. Với gói trang bị Xtreme Reconm cho Jeep Wrangler Unlimited Willys được trang bị sẵn bộ mâm beadlock giúp cố định bộ lốp 35 inch cỡ lớn vào vành xe. Bên cạnh đó là hệ thống treo có khả năng nâng hạ 38,1 mm, giúp nâng khoảng sáng gầm xe lên 279,4 mm. Để so sánh, các trang bị Xtreme Recon trên chiếc Rubicon mang đến cho xe khoảng sáng gầm 327,7 mm, cao hơn so với các đối thủ khác. Cụ thể, chiếc Ford Bronco, đối thủ chính của Jeep Wrangler có khoảng sáng gầm nguyên bản là 210,8 mm và 292,1 mm với lốp 35 inch. Ngoài các trang bị của gói Xtreme Recon, chiếc Wrangler Unlimited Willys còn có sẵn các trang bị đặc biệt như lưới tản nhiệt màu đen bóng, khung bảo vệ mép gầm xe và màu xanh quân đội đặc biệt. Được biết, ngoài màu xanh nói trên, Jeep Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon còn có các tùy chọn màu khác, nhưng hãng xe Mỹ vẫn chưa hé lộ thông tin này. Bên trong khoang lái, chiếc Jeep Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon có hai màu sắc nổi bật là Nâu và Đen. Người dùng có nhu cầu cũng có thể trang bị cho xe nội thất màu đen hoàn toàn. Sự kết hợp giữa phong cách quân đội, lốp kích thước lớn và gầm xe cao đã tạo nên một chiếc Jeep hầm hố bụi bặm, tương phản hoàn toàn so với màu hồng nổi bật của chiếc Wrangler Tuscadero Pink. Về giá thành, chiếc Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon có giá khởi điểm ở mức 39.495 USD, tương đương 899 triệu đồng, chỉ có một bản thân xe 4 cửa. Tùy chọn động cơ cho mẫu xe này bao gồm động cơ V6 3.6L hoặc động cơ 4 xylanh 2.0L tăng áp turbo. Xe cũng có hai tùy chọn hộp số gồm số tự động hoặc số sàn 6 cấp. Jeep Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon có thể đến tay khách hàng vào tháng 12 tới đây. Video: Chi tiết Jeep Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon 2021.