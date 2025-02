Điểm danh ôtô khủng tiền tỷ của tiền đạo "tay chơi" Marcus Rashford

Trước đó, cầu thủ này từng hoạt động tại Old Tranfford với mức lương lên đến 325.000 bảng Anh, tương đương hơn 400.000 USD (10,15 tỷ đồng/tuần). Sở hữu khối tài sản khủng nên không có gì quá ngạc nhiên khi Marcus Rashford sắm siêu xe khá nhiều, với bộ sưu tập xe triệu đô. Minh chứng là cựu tiền đạo Manchester United đã mua tới 3 chiếc xe đến từ thương hiệu Rolls-Royce với tổng giá trị lên đến khoảng 1,6 triệu Bảng Anh (khoảng 50,33 tỷ đồng). Trong đó, chiếc Rolls-Royce Black Badge Cullinan có giá 390.000 Bảng Anh (khoảng 12,2 tỷ đồng) thường xuyên được chân sút sinh năm 1997 dùng để di chuyển từ nhà đến sân tập. Rolls-Royce của Marcus Rashford được trang bị khối động cơ V12 6.75L tăng áp kép được tinh chỉnh cho hiệu năng cao hơn phiên bản tiêu chuẩn, công suất đạt 600 mã lực cùng mô-men xoắn lên đến 900 Nm. Chiếc Rolls-Royce thứ hai mà cầu thủ Marcus Rashford sở hữu là Black Badge Wraith màu trắng trị giá lên đến 700.000 Bảng Anh (khoảng 22 tỷ đồng). Chiếc xe này cũng thường xuyên được cầu thủ này sử dụng. Tuy nhiên vào năm 2023, chiếc Rolls-Royce Black Badge Wraith này đã không may dính tai nạn và hư hỏng nặng. Rolls-Royce Black Badge Wraith sử dụng động cơ tăng áp kép V12 6.6L, sản sinh công suất 624 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, hộp số tự động 8 cấp ZF, tăng tốc 0-100 km/h trong chỉ 4,6 giây. Năm 2023, cựu tiền đạo của MU cũng bổ sung vào bộ sưu tập chiếc Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow. Ở thời điểm mua xe, siêu phẩm Anh quốc có giá lên đến 560.000 Bảng Anh (khoảng 17,6 tỷ đồng). Được biết, mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn 62 chiếc trên toàn cầu. Không chỉ sở hữu những mẫu xe đến từ thương hiệu Rolls-Royce, cầu thủ Marcus Rashford còn tậu McLaren 765 Long Tail có giá 280.000 Bảng Anh (tương đương khoảng 8,8 tỷ đồng). Siêu xe này chỉ sản xuất với số lượng 765 chiếc trên toàn thế giới. McLaren 765 Long Tail được trang bị khối động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L với mã nội bộ M840T cho công suất tối đa là 765 mã lực tại vòng tua 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 800 Nm tại vòng tua 5.500 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây, tuy nhiên vận tốc tối đa giảm từ 341 km/h xuống 330 km/h do thiết kế khí động học tạo lực ép xuống mặt đường lớn hơn. Bên cạnh đó, Rashford còn sở hữu một chiếc Lamborghini Urus Performante trị giá khoảng 350.000 Bảng Anh (tương đương 11 tỷ VNĐ). Xe được trang bị động cơ V8 Bi-turbo dung tích 4.0L, công suất đạt mức tối đa 666 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Tiền đạo người Anh cũng sở hữu một chiếc Mercedes-Benz AMG G63 trị giá khoảng 143.226 Bảng Anh (4,5 tỷ đồng). Xe sử dụng động cơ tăng áp kép, V8, 5.5L, công suất cực đại 537 mã lực và 760 Nm mô-men xoắn. Mercedes-Benz AMG G63 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây. Marcus Rashford còn sở hữu cả một chiếc Range Rover Sport HST. Xe được trang bị một động cơ xăng I6 3.0L và một bộ pin 48V, cho công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm và đặc biệt là có sự hỗ trợ của một bộ siêu nạp chạy bằng điện và bộ tăng áp kép. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 5,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 225 km/h. Chiếc xe rẻ nhất trong bộ sưu tập của tiền đạo Aston Villa có thể kể đến là chiếc Audi RS4, có giá 60.000 Bảng Anh (khoảng 1,88 tỷ đồng). Chiếc xe này được cầu thủ sinh năm 1997 tậu khi mới 18 tuổi. VIdeo: Xem dàn xe triệu đô của tiền đạo Marcus Rashford.

