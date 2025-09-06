Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ hoàng Cleopatra có thực sự qua đời vì rắn cắn?

Kho tri thức

Nữ hoàng Cleopatra có thực sự qua đời vì rắn cắn?

Theo các ghi chép, Nữ hoàng Cleopatra tự sát bằng cách để rắn hổ mang cắn. Nọc độc của rắn hổ mang đã lấy đi mạng sống của bà hoàng này. Liệu điều này có đúng?

Tâm Anh (theo History)
Nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập cổ đại là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới cổ đại. Cái chết của bà đến này vẫn là chủ đề gây nhiều tranh luận.
Nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập cổ đại là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới cổ đại. Cái chết của bà đến này vẫn là chủ đề gây nhiều tranh luận.
Theo các ghi chép, sau khi nữ hoàng Cleopatra và người tình lâu năm - danh tướng La Mã Mark Antony chứng kiến ​​lực lượng Ai Cập bị quân La Mã đánh bại trong trận Actium năm 31 trước Công nguyên, cặp đôi quyền lực phải rút lui về Alexandria với tương lai bất định. Vài tháng sau, khi quân đội La Mã của Octavian đến Alexandria, vị tướng Antony lâm vào tuyệt vọng và tự sát bằng chính thanh kiếm của mình.
Theo các ghi chép, sau khi nữ hoàng Cleopatra và người tình lâu năm - danh tướng La Mã Mark Antony chứng kiến ​​lực lượng Ai Cập bị quân La Mã đánh bại trong trận Actium năm 31 trước Công nguyên, cặp đôi quyền lực phải rút lui về Alexandria với tương lai bất định. Vài tháng sau, khi quân đội La Mã của Octavian đến Alexandria, vị tướng Antony lâm vào tuyệt vọng và tự sát bằng chính thanh kiếm của mình.
Sau khi mất chỗ dựa vững chắc khi nghe tin người tình chết, nữ hoàng Cleopatra đã đến lăng mộ của mình và tự tử vào ngày 10 tháng 8 năm 30 trước Công nguyên. Bà để một con rắn độc cắn vào mình và hai người hầu gái để từ giã cõi đời, tránh rơi vào tay kẻ thù.
Sau khi mất chỗ dựa vững chắc khi nghe tin người tình chết, nữ hoàng Cleopatra đã đến lăng mộ của mình và tự tử vào ngày 10 tháng 8 năm 30 trước Công nguyên. Bà để một con rắn độc cắn vào mình và hai người hầu gái để từ giã cõi đời, tránh rơi vào tay kẻ thù.
Theo sử gia Plutarch, trước khi chết, nữ hoàng Cleopatra đã gửi một bức thư cho Octavian. Trong thư, bà yêu cầu được chôn cất cùng người tình Antony.
Theo sử gia Plutarch, trước khi chết, nữ hoàng Cleopatra đã gửi một bức thư cho Octavian. Trong thư, bà yêu cầu được chôn cất cùng người tình Antony.
Sau khi đọc thư, Octavian sai người kiểm tra lăng mộ và phát hiện nữ hoàng Cleopatra cùng 2 người hầu gái là Iras và Charmion đã tử vong. Bà hoàng này nằm trên một chiếc trường kỷ bằng vàng. Vào thời điểm đó, nữ hoàng Cleopatra 39 tuổi và đã cai trị Ai Cập trong hơn 20 năm.
Sau khi đọc thư, Octavian sai người kiểm tra lăng mộ và phát hiện nữ hoàng Cleopatra cùng 2 người hầu gái là Iras và Charmion đã tử vong. Bà hoàng này nằm trên một chiếc trường kỷ bằng vàng. Vào thời điểm đó, nữ hoàng Cleopatra 39 tuổi và đã cai trị Ai Cập trong hơn 20 năm.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, nữ hoàng Cleopatra qua đời do rắn độc cắn, có thể là rắn hổ mang (một loài rắn lục nhỏ) hoặc rắn hổ mang Ai Cập. Bà hoàng Ai Cập này tự sát bằng rắn hổ mang vì loài vật này được xem là biểu tượng của hoàng gia, gắn liền với hình ảnh nữ thần Isis.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, nữ hoàng Cleopatra qua đời do rắn độc cắn, có thể là rắn hổ mang (một loài rắn lục nhỏ) hoặc rắn hổ mang Ai Cập. Bà hoàng Ai Cập này tự sát bằng rắn hổ mang vì loài vật này được xem là biểu tượng của hoàng gia, gắn liền với hình ảnh nữ thần Isis.
Theo các nhà Ai Cập học hiện đại, không phải vết cắn nào của rắn hổ mang cũng dẫn đến tử vong. Thêm nữa, rắn hổ mang thường dài từ 1,5 - 2,4m. Nó quá lớn để Iras và Charmion lén đưa vào trong lăng mộ để nữ hoàng Cleopatra tự sát.
Theo các nhà Ai Cập học hiện đại, không phải vết cắn nào của rắn hổ mang cũng dẫn đến tử vong. Thêm nữa, rắn hổ mang thường dài từ 1,5 - 2,4m. Nó quá lớn để Iras và Charmion lén đưa vào trong lăng mộ để nữ hoàng Cleopatra tự sát.
Từ đây, một số nhà nghiên cứu nhận định nữ hoàng Cleopatra và 2 người hầu đã tự sát bằng thuốc độc bào chế từ loại thảo dược chết người.
Từ đây, một số nhà nghiên cứu nhận định nữ hoàng Cleopatra và 2 người hầu đã tự sát bằng thuốc độc bào chế từ loại thảo dược chết người.
Do chưa tìm được bằng chứng khoa học rõ ràng nào về cái chết của nữ hoàng Cleopatra. Vì vậy, người ta không loại trừ khả năng Octavian đã hạ lệnh giết chết bà hoàng Ai Cập để loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng đối với sự cai trị của ông ở Ai Cập.
Do chưa tìm được bằng chứng khoa học rõ ràng nào về cái chết của nữ hoàng Cleopatra. Vì vậy, người ta không loại trừ khả năng Octavian đã hạ lệnh giết chết bà hoàng Ai Cập để loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng đối với sự cai trị của ông ở Ai Cập.
Thậm chí, Octavian còn hạ lệnh giết Caesarion - con trai của nữ hoàng Cleopatra với Julius Caesar để "tiêu diệt" người có thể kế vị ngai vàng từ mẹ. Sau khi "loại bỏ" nhiều kẻ thù, Octavian lên ngôi hoàng đế La Mã và biến Ai Cập thành một tỉnh của đế chế này.
Thậm chí, Octavian còn hạ lệnh giết Caesarion - con trai của nữ hoàng Cleopatra với Julius Caesar để "tiêu diệt" người có thể kế vị ngai vàng từ mẹ. Sau khi "loại bỏ" nhiều kẻ thù, Octavian lên ngôi hoàng đế La Mã và biến Ai Cập thành một tỉnh của đế chế này.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo History)
#Nữ hoàng Cleopatra #nữ hoàng Ai Cập #Ai Cập cổ đại #La Mã

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT