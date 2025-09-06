Nữ hoàng Cleopatra có thực sự qua đời vì rắn cắn?

Theo các ghi chép, Nữ hoàng Cleopatra tự sát bằng cách để rắn hổ mang cắn. Nọc độc của rắn hổ mang đã lấy đi mạng sống của bà hoàng này. Liệu điều này có đúng?
Dựa trên nền tảng của mẫu Grand Vitara nhưng mẫu xe SUV Suzuki Victoris 2026 sở hữu ngoại hình khác biệt và trang bị tiêu chuẩn cao cấp hơn nhiều.
Một thợ săn tàu đắm đã khám phá được vị trí của xác tàu SS James Carruthers bị đắm ở hồ Huron trong trận bão tuyết kinh hoàng năm 1913.
Sai lầm của tướng Syrskyi trong canh bạc phản công theo kiểu “tất tay” ở phía bắc Pokrovsk, khiến Lữ đoàn 93 và Azov 12 của Ukraine rơi vào bẫy hỏa lực của Nga.
Trong 50 ngày tới, ba con giáp này được hưởng phúc phần tổ tiên, quý nhân che chở, công việc hanh thông, tài lộc bùng nổ.
Sâu bên trong đường hầm ở nghĩa trang Abusir, gần Cairo, một nhóm nhà Ai Cập học tìm thấy kho vật liệu ướp xác hơn 2.500 năm tuổi.
UNILAD dùng AI Midjourney phác họa diện mạo con người trong 1.000 năm nữa, nhưng kết quả lại khiến cộng đồng mạng hoang mang và tranh cãi dữ dội.
Dinh thự rộng hơn 1.000m2 với tầm nhìn ra biển ở Rhode Island được cho là nơi tổ chức đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce.
Chiếc áo choàng lông vũ niên đại hơn 400 năm trở thành niềm tự hào của người bản địa Tupinambá ở Brazil.
Rùa dẹt (Malacochersus tornieri) là một loài rùa kỳ lạ sinh sống ở Đông Phi, nổi bật bởi chiếc mai phẳng bất thường cùng nhiều đặc điểm thú vị hiếm thấy.
Xe tăng T-54B cải tiến là phương tiện dẫn đầu khối khí tài tham gia diễu binh Quốc khánh 2/9, biểu tượng sức mạnh tăng thiết giáp Việt Nam trong giai đoạn mới.
Từng nổi tiếng với khoảnh khắc chụp trên sân trường ngày khai giảng, Lê Khánh Chi hiện tại vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như ngày nào.
Yamaha Việt Nam xác nhận ra một mẫu xe mới vào ngày 14/9/2025 tại Hà Nội và từ những gì hãng hé lộ, gần như chắc chắn nó sẽ là PG-1 bản nâng cấp 2025.
Dù ngoại hình xe xuống cấp nghiêm trọng nhưng ai đó đã chi 393.750 bảng Anh để trở thành người trúng đấu giá chiếc Porsche 356 "Pre-A" Speedster đời 1955 này.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/9, Nhân Mã chú ý tránh tiểu nhân, đừng để bị lợi dụng. Bảo Bình đừng tự ti kẻo lỡ mất cơ hội làm giàu.
Cryptoclidus là một loài bò sát biển thuộc nhóm plesiosaur sống vào kỷ Jura giữa, nổi bật với chiếc cổ dài duyên dáng và lối sống săn mồi dưới đại dương cổ đại.
Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm xúc động, tự hào sau khi xem phim Mưa đỏ. Thảo Nhi Lê thả dáng cực "slay" trong chuyến nghỉ dưỡng 6 tuần ở châu Âu.
Cambricon Technologies nổi lên như đối thủ tiềm năng của NVIDIA, khi cổ phiếu tăng gấp 10 lần và doanh thu bùng nổ trong nửa đầu năm 2025.
Sáng ngày 5/9, nhiều sao Việt đưa con đi khai giảng năm học mới 2025 - 2026 như: Kỳ Hân, Vân Trang, Thủy Anh, Tiến Lộc, Hồng Đăng…
Nếu Mercedes-Benz 300 SL Gullwing này ra biển số Việt Nam, giá có thể lên đến hơn 100 tỷ đồng, nhưng hiện chưa rõ xe ra biển nước nào, và ai là người sở hữu.
Hai căn nhà mới tại Mỹ của vợ chồng Hoa khôi Thu Hương vô cùng rộng rãi, ngập tràn sắc xanh của cây và thảm cỏ.