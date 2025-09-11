Hà Nội

Những điều khó tin về loài thằn lằn biển duy nhất còn tồn tại

Giải mã

Những điều khó tin về loài thằn lằn biển duy nhất còn tồn tại

Cự đà biển (Amblyrhynchus cristatus) là loài bò sát độc đáo chỉ có ở quần đảo Galápagos, nổi tiếng với khả năng thích nghi kỳ lạ và lối sống gắn liền đại dương.

T.B (tổng hợp)
Loài thằn lằn biển duy nhất trên thế giới. Trong tất cả các loài thằn lằn còn tồn tại, cự đà biển là loài duy nhất tiến hóa để sống và kiếm ăn chủ yếu trong môi trường biển. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chính là tảo biển. Chúng lặn xuống biển để ăn các loại tảo bám trên đá, đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái biển. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng lặn lâu. Cự đà biển có thể nín thở và lặn dưới nước đến 30–40 phút để tìm kiếm thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Giải quyết muối thừa bằng tuyến đặc biệt. Chúng có tuyến tiết muối ở mũi, thường xuyên hắt hơi để loại bỏ muối dư thừa hấp thụ từ nước biển. Ảnh: Pinterest.
Thay đổi màu sắc theo mùa. Trong mùa sinh sản, da của cự đà biển đực có thể chuyển sang màu đỏ và xanh rực rỡ để thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Chúng phơi nắng trên đá để làm ấm cơ thể sau khi lặn trong làn nước lạnh của Thái Bình Dương. Ảnh: Pinterest.
Kích thước thay đổi theo đảo. Kích thước và hình dáng cự đà biển khác nhau tùy từng đảo Galápagos, phản ánh sự thích nghi tiến hóa cục bộ. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng độc đáo của Galápagos. Được Charles Darwin chú ý trong chuyến khảo sát, loài này trở thành minh chứng nổi bật cho thuyết tiến hóa. Ảnh: Pinterest.
#cự đà biển #thằn lằn biển duy nhất #quần đảo Galápagos #ăn tảo biển #lặn lâu dưới nước #tuyến tiết muối

