Giải trí

Nhan sắc rực rỡ, kiêu sa của tân Hoa hậu Liên lục địa

Ngay sau khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa của Varvara Yakovenko, nhan sắc nổi bật cùng thần thái cuốn hút của mỹ nhân người Nga gây chú ý.

Thu Cúc (tổng hợp)
Chung kết Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Nga -Varvara Yakovenko. Ở sân chơi nhan sắc này, Varvara cạnh tranh vương miện với hơn 60 người đẹp khác. Ảnh: Miss Intercontinental.
Tân Hoa hậu Liên lục địa sở hữu gương mặt cân đối với đường nét hài hòa, đôi mắt xanh sâu, ánh nhìn sắc sảo, mái tóc nâu gợn sóng. Ảnh: Mega Queen.
Nhan sắc rực rỡ và đầy khí chất của mỹ nhân người Nga nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Instagram Varvara Yakovenko.
Chân dài 18 tuổi theo đuổi phong cách đa dạng. Khi diện váy áo lộng lẫy, nàng hậu toát lên hình ảnh của một nữ hoàng sắc đẹp, vừa lộng lẫy, vừa tự tin và đầy sức hút. Ảnh: Instagram Varvara Yakovenko.
Varvara thực hiện bộ ảnh kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và sự sang trọng hiện đại. Ảnh: Instagram Varvara Yakovenko.
Phong cách đời thường của tân Hoa hậu Liên lục địa hướng tới sự tươi trẻ, tự nhiên và tối giản. Ảnh: Instagram Varvara Yakovenko.
Varvara ăn mặc đơn giản, chọn lối trang điểm mỏng nhẹ như không, chụp ảnh bên cạnh giàn hoa hồng. Ảnh: Instagram Varvara Yakovenko.
Nhiều người hâm mộ nhận xét mỹ nhân người Nga đẹp hơn hoa. Ảnh: Instagram Varvara Yakovenko.
Theo Mega Queen, Varvara đam mê truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ tin vào chính mình, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm cá nhân. Mang tinh thần ham học hỏi và thiên hướng sáng tạo, cô tìm thấy nguồn cảm hứng trong việc khám phá thế giới và không ngừng học tập. Ảnh: Instagram Varvara Yakovenko.
Varvara cân bằng nội tâm thông qua yoga và pilates, kết nối với thiên nhiên bằng những buổi tản bộ dài, đồng thời thể hiện cá tính nghệ thuật qua múa, chơi đàn hạc và luyện thanh. Ảnh: Miss Intercontinental.
#Hoa hậu Liên lục địa #Miss Intercontinental #chung kết Miss Intercontinental #Miss Intercontinental lần thứ 53 #Thu Ngân #Á hậu Thu Ngân

