Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc ngọt ngào gây mê của diễn viên Xuân Văn

Giải trí

Nhan sắc ngọt ngào gây mê của diễn viên Xuân Văn

Nữ diễn viên Xuân Văn sở hữu vẻ đẹp mong manh, trong trẻo nhưng không kém phần cuốn hút.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Xuân Văn)
Nữ diễn viên Xuân Văn sinh năm 1988, sở hữu vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật.
Nữ diễn viên Xuân Văn sinh năm 1988, sở hữu vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật.
Gương mặt của Xuân Văn nhỏ nhắn, đường nét hài hòa với đôi mắt to, sống mũi thanh thoát. Bên cạnh đó, cô có vóc dáng thon gọn dù từng sinh nở.
Gương mặt của Xuân Văn nhỏ nhắn, đường nét hài hòa với đôi mắt to, sống mũi thanh thoát. Bên cạnh đó, cô có vóc dáng thon gọn dù từng sinh nở.
Ở Xuân Văn toát lên vẻ quyến rũ một cách tinh tế, không phô trương nhưng đủ sức gây mê nhờ sự hài hòa giữa nhan sắc, thần thái và gu thời trang.
Ở Xuân Văn toát lên vẻ quyến rũ một cách tinh tế, không phô trương nhưng đủ sức gây mê nhờ sự hài hòa giữa nhan sắc, thần thái và gu thời trang.
Nữ diễn viên phim Tử chiến trên không chuộng lối trang điểm thiên về tông tự nhiên – trong veo, nhấn nhẹ vào đôi môi hồng đất và má ửng, giúp tổng thể gương mặt cuốn hút hơn.
Nữ diễn viên phim Tử chiến trên không chuộng lối trang điểm thiên về tông tự nhiên – trong veo, nhấn nhẹ vào đôi môi hồng đất và má ửng, giúp tổng thể gương mặt cuốn hút hơn.
Sau khi cắt tóc ngắn, Xuân Văn yêu thích phong cách cá tính.
Sau khi cắt tóc ngắn, Xuân Văn yêu thích phong cách cá tính.
Tham gia một sự kiện, người đẹp lựa chọn sơ mi trắng dáng rộng kết hợp corset đen ôm sát, tạo điểm nhấn rõ nét cho vòng eo và mang hơi hướng thời trang cao cấp, thời thượng. Chân váy ngắn cùng boots cao cổ giúp tổng thể thêm phần năng động, gợi cảm và mạnh mẽ, đồng thời tôn lên đôi chân thon gọn.
Tham gia một sự kiện, người đẹp lựa chọn sơ mi trắng dáng rộng kết hợp corset đen ôm sát, tạo điểm nhấn rõ nét cho vòng eo và mang hơi hướng thời trang cao cấp, thời thượng. Chân váy ngắn cùng boots cao cổ giúp tổng thể thêm phần năng động, gợi cảm và mạnh mẽ, đồng thời tôn lên đôi chân thon gọn.
Xuân Văn đóng nhiều phim như: Ranh giới tình, Về quê cưới vợ, Trước ngưỡng cửa đời, Màu xanh đôi mắt, Tình mẹ, Con nhà giàu. Đáng chú ý, cô từng đoạt giải Nữ diễn viên chính phim truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2017.
Xuân Văn đóng nhiều phim như: Ranh giới tình, Về quê cưới vợ, Trước ngưỡng cửa đời, Màu xanh đôi mắt, Tình mẹ, Con nhà giàu. Đáng chú ý, cô từng đoạt giải Nữ diễn viên chính phim truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2017.
Theo Công An TP HCM, Xuân Văn thường được các đạo diễn nhắm đến những vai dịu dàng chịu thương chịu khó. Nữ diễn viên tâm sự rằng cô mong được nhận vai phản diện thật khác với hình ảnh hiền lành như từ trước tới giờ.
Theo Công An TP HCM, Xuân Văn thường được các đạo diễn nhắm đến những vai dịu dàng chịu thương chịu khó. Nữ diễn viên tâm sự rằng cô mong được nhận vai phản diện thật khác với hình ảnh hiền lành như từ trước tới giờ.
Năm 2025, Xuân Văn đóng vai phản diện trong phim điện ảnh Tử chiến trên không.
Năm 2025, Xuân Văn đóng vai phản diện trong phim điện ảnh Tử chiến trên không.
Cũng trong năm 2025, Xuân Văn tham gia phim điện ảnh Trái tim què quặt.
Cũng trong năm 2025, Xuân Văn tham gia phim điện ảnh Trái tim què quặt.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Xuân Văn)
#Nữ diễn viên Xuân Văn #diễn viên Xuân Văn #Xuân Văn #Tử chiến trên không

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT