Nhà ngói 3 gian gợi nhớ làng quê Việt giữa lòng Huế

Bất động sản

Nhà ngói 3 gian gợi nhớ làng quê Việt giữa lòng Huế

Trong bối cảnh nông thôn Việt Nam đang biến đổi nhanh chóng, hình ảnh nhà ba gian vẫn hiện diện như một biểu tượng của sự quây quần và gắn kết cộng đồng.

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Nhà ba gian, hai chái là một đặc trưng của kiến trúc nông thôn truyền thống Việt Nam. Gian giữa dùng làm nơi tiếp khách và thờ cúng tổ tiên, hai gian bên hông dùng làm phòng ngủ hoặc phòng khách. Hai bên sảnh chính là hai chái nhỏ hơn, thường được dùng làm bếp, kho chứa đồ, hoặc phòng ngủ phụ. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Nhà ba gian, hai chái là một đặc trưng của kiến trúc nông thôn truyền thống Việt Nam. Gian giữa dùng làm nơi tiếp khách và thờ cúng tổ tiên, hai gian bên hông dùng làm phòng ngủ hoặc phòng khách. Hai bên sảnh chính là hai chái nhỏ hơn, thường được dùng làm bếp, kho chứa đồ, hoặc phòng ngủ phụ. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Kiểu nhà này đã tồn tại hàng thế kỷ, ăn sâu vào văn hóa và khí hậu địa phương, nhưng bộc lộ một số hạn chế nhất định trong bối cảnh cuộc sống hiện đại như thiếu ánh sáng tự nhiên, thiếu sự riêng tư, phân chia không gian không còn phù hợp với lối sống đương đại và khó khăn trong việc tích hợp các tiện nghi hiện đại. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Kiểu nhà này đã tồn tại hàng thế kỷ, ăn sâu vào văn hóa và khí hậu địa phương, nhưng bộc lộ một số hạn chế nhất định trong bối cảnh cuộc sống hiện đại như thiếu ánh sáng tự nhiên, thiếu sự riêng tư, phân chia không gian không còn phù hợp với lối sống đương đại và khó khăn trong việc tích hợp các tiện nghi hiện đại. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Từ những thách thức này, kiến trúc sư tìm kiếm một thiết kế giữ được tinh thần của ngôi nhà ba gian, hai chái đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu hiện tại: đơn giản, tiết kiệm chi phí và có thể mở rộng cho nhà ở nông thôn trên khắp Việt Nam. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Từ những thách thức này, kiến trúc sư tìm kiếm một thiết kế giữ được tinh thần của ngôi nhà ba gian, hai chái đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu hiện tại: đơn giản, tiết kiệm chi phí và có thể mở rộng cho nhà ở nông thôn trên khắp Việt Nam. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Theo đó, một gian và một chái đã được dỡ bỏ. Tầng trệt có hai gian dành cho khu vực sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp, phòng ăn và một chái dành riêng cho việc thờ cúng. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Theo đó, một gian và một chái đã được dỡ bỏ. Tầng trệt có hai gian dành cho khu vực sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp, phòng ăn và một chái dành riêng cho việc thờ cúng. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Toàn bộ tầng trệt được thiết kế theo không gian mở, cho phép thông gió, chiếu sáng tự nhiên và kết nối trực tiếp với khu vườn. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Toàn bộ tầng trệt được thiết kế theo không gian mở, cho phép thông gió, chiếu sáng tự nhiên và kết nối trực tiếp với khu vườn. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Phòng ngủ được bố trí ở tầng trên, đảm bảo sự riêng tư. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Phòng ngủ được bố trí ở tầng trên, đảm bảo sự riêng tư. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Ngoài không gian chính, kiến trúc sư còn bố trí nhiều khu vực ngoài trời hoặc bán ngoài trời — những không gian linh hoạt cho trẻ em vui chơi, phơi lúa, hoặc thưởng trà. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Ngoài không gian chính, kiến trúc sư còn bố trí nhiều khu vực ngoài trời hoặc bán ngoài trời — những không gian linh hoạt cho trẻ em vui chơi, phơi lúa, hoặc thưởng trà. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Các yếu tố văn hóa và lối sống vẫn được giữ nguyên: một khoảng sân rộng rãi để tụ họp cộng đồng, một bình đựng nước mưa để giặt giũ sau khi làm đồng, và một sân sau để trồng rau và gia cầm. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Các yếu tố văn hóa và lối sống vẫn được giữ nguyên: một khoảng sân rộng rãi để tụ họp cộng đồng, một bình đựng nước mưa để giặt giũ sau khi làm đồng, và một sân sau để trồng rau và gia cầm. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Vật liệu và hình dáng gợi lên sự quen thuộc, khiến ngôi nhà dễ được người dân nông thôn đón nhận, đồng thời mang đến lối sống thoải mái, tiện lợi hơn, nơi truyền thống và hiện đại cùng tồn tại, cho phép quá khứ và hiện tại giao thoa dưới một mái nhà. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Vật liệu và hình dáng gợi lên sự quen thuộc, khiến ngôi nhà dễ được người dân nông thôn đón nhận, đồng thời mang đến lối sống thoải mái, tiện lợi hơn, nơi truyền thống và hiện đại cùng tồn tại, cho phép quá khứ và hiện tại giao thoa dưới một mái nhà. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Phòng khách thoáng đãng, ngập tràn ánh nắng. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Phòng khách thoáng đãng, ngập tràn ánh nắng. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Khu bếp hiện đại và tiện nghi. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Khu bếp hiện đại và tiện nghi. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Mỗi góc nhà đều gợi nhớ nét đẹp của làng quê Việt. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Mỗi góc nhà đều gợi nhớ nét đẹp của làng quê Việt. Ảnh: Nguyen Dang Hieu
Hoàng Minh (theo Archdaily)
#nhà ngói 3 gian #kiến trúc nhà truyền thống Việt Nam #nhà ba gian hai chái #kiến trúc nông thôn Việt Nam #thiết kế nhà hiện đại phù hợp nông thôn #nhà mái ngói truyền thống

