Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Yến Trang vượt qua 24 thí sinh trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 để giành ngôi vị cao nhất. Trần Xuân Khánh Linh đoạt danh hiệu Á hậu 1, Lê Phương Nghi giành danh hiệu Á hậu 2. Top 5 chung cuộc còn có Đinh Hoàng Gia Linh và Đặng Thị Ngọc Lan.

Nguyễn Yến Trang trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nguyễn Yến Trang được Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trao vương miện.

Trong chung kết, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026 bốc thăm câu hỏi để thi ứng xử. Lần lượt, mỗi thí sinh trả lời câu hỏi trong thời gian tối đa hai phút. Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận hơn 4.000 câu hỏi từ công chúng để xây dựng ngân hàng câu hỏi cho đêm chung kết.

Nguyễn Yến Trang nhận câu hỏi: “Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?”

Yến Trang trả lời: “Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót. Chúng ta được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình. Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam”.

Nguyễn Yến Trang trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đinh Hoàng Gia Linh nhận câu hỏi: “Những hình ảnh hoàn hảo từ các cuộc thi hoa hậu trên truyền thông vô tình khiến nhiều cô gái trẻ tự ti về ngoại hình. Nếu gặp trường hợp như thế, bạn làm gì để giúp họ vượt qua mặc cảm?”

Gia Linh trả lời: “Chúng ta sinh ra đều là một sự đặc biệt của tạo hóa. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tôn trọng sự đa dạng ấy và không có một tiêu chuẩn nào cho vẻ đẹp cả.

Trước khi đứng ở đây, tôi từng là một cô gái vô cùng nhút nhát, tự ti vì nghĩ rằng mình không đủ đẹp. Và rồi, tôi chợt nhận ra rằng một người phụ nữ đẹp là khi chúng ta nhận ra được những giá trị mà mình mang lại từ sâu bên trong con người của mỗi chúng ta.

Tôi muốn nói với tất cả các cô gái đang tự ti rằng mỗi một bông hoa cần thời gian để có thể nở hoa rực rỡ. Tôi mong muốn các cô gái hãy luôn tin rằng mình đẹp và không có một người phụ nữ nào là không đẹp cả, chỉ là chúng ta chưa biết cách mà thôi.

Tôi mong muốn mọi người hãy luôn tìm ra cách làm đẹp cho bản thân về mặt ngoại hình và tạo ra những giá trị cho xã hội để có thể đẹp từ tâm hồn bên trong. Tôi xin cảm ơn”.

Đinh Hoàng Gia Linh.

Lê Phương Nghi nhận câu hỏi: “Giờ đây, gần như mọi thông tin có thể được tìm thấy chỉ bằng vài thao tác sử dụng các công cụ tìm kiếm. Vậy theo bạn, điều gì khiến việc học tập và tích lũy tri thức vẫn là hành trình không thể thay thế đối với mỗi người trẻ?”

Phương Nghi trả lời: “Ngày xưa, ông cha phải trải qua nhiều khó khăn để tiếp cận tri thức thì ngày nay, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ, thế hệ trẻ càng cần giữ vững tư duy của mình.

Trong một thời đại có vô số câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, học tập trong thời đại mới không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn là nâng cao tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và bản lĩnh để tiếp thu những tinh hoa nhưng vẫn giữ được giá trị của bản thân mình.

Là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, tôi lựa chọn không ngừng trau dồi tri thức để làm chủ công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng một trái tim nhân ái để lan tỏa tình yêu thương đến mọi người”.

Lê Phương Nghi.

Đặng Thị Ngọc Lan nhận câu hỏi: “Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế. Theo bạn, người trẻ Việt Nam cần nỗ lực giữ gìn những gì và thay đổi những gì để góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn?”

Ngọc Lan trả lời: “Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới và trong thời kỳ hội nhập. Chúng ta phải không ngừng học tập, rèn luyện cũng như gìn giữ bản sắc, giá trị của dân tộc. Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử lâu dài và ông cha ta đã phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, nước mắt để có thể gìn giữ độc lập.

Thế hệ trẻ chúng ta cần không ngừng đổi mới để học tập, tiếp thu công nghệ, từ đó có thể vươn mình ra thế giới. Là một người trẻ, tôi tin rằng chúng tôi phải không ngừng học tập”.

Đặng Thị Ngọc Lan.

Trần Xuân Khánh Linh nhận câu hỏi: “Bạn có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng?”

Khánh Linh trả lời: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn.

Dù Hải Phòng không phải là quê hương của tôi, nhưng hai tháng qua, tôi được sống chung một căn nhà với các bạn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tôi đã được nhìn thấy vẻ đẹp của Hải Phòng thông qua ẩm thực đa dạng, con người hào sảng và bề dày lịch sử. Điều đó được thể hiện qua chính cái tên Hải Phòng. Tôi hy vọng sẽ trở lại Hải Phòng nhiều lần nữa sau cuộc thi”.

Trần Xuân Khánh Linh.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm: Đinh Diệu Anh, Tạ Thị Hoa, Trần Xuân Khánh Linh (Đại sứ Nhân ái), Bùi Mai Linh, Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Yến Trang, Nguyễn Thị Kim Châu, Đặng Thị Ngọc Lan và Lê Phương Nghi.

Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm: Vũ Hồng Hạnh (SBD 378), Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818), Lê Phương Nghi (SBD 031), Nguyễn Yến Trang (SBD 362), Đinh Diệu Anh (SBD 186), Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308), Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 116), Tạ Thị Hoa (SBD 618), Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), Gouband Lisa (SBD 124), Bùi Mai Linh (SBD 510), Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168), Nguyễn Thị Hoa (SBD 240), Lưu Phương Anh (SBD 290) và Phạm Lê Ái Linh (SBD 826).