Chuỗi trà sữa Gong Cha tại Việt Nam được định giá 2 tỷ USD
Quỹ TA Associates làm việc với JPMorgan để bán chuỗi trà sữa Gong Cha. Bain Capital và General Atlantic quan tâm, định giá kỳ vọng lên tới 2 tỷ USD.
Giá bạc bùng nổ, tiến thẳng tới mốc 100 USD/ounce
Giá bạc tăng hơn 7% lên 86 USD/ounce nhờ đình chiến thuế Mỹ-Trung. JPMorgan nhận định khan hiếm cấu trúc và dự báo bạc hướng tới mốc 100 USD/ounce.
Nguy cơ chồng lấn quy hoạch đường sắt kết nối sân bay Long Thành
Ba tuyến đường sắt gồm đường sắt tốc độ cao, Thủ Thiêm - Long Thành và metro số 1 nguy cơ chồng lấn. ACV kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát tổng thể quy hoạch.
Cục Bản quyền Tác giả yêu cầu doanh nghiệp dừng dùng phần mềm lậu
Cục Bản quyền Tác giả yêu cầu doanh nghiệp tự rà soát, không dùng phần mềm lậu. Cơ quan chức năng kiểm tra thực tế, truy quét vi phạm từ 7/5.
Báo động nam giới bị bạo hành gia đình tăng kỷ lục
Báo cáo của chính phủ cho thấy số nam giới bị bạo hành gia đình tăng đột biến, chuyên gia cảnh báo về các vấn đề xã hội cần giải quyết.
Iran bác đề xuất hòa bình Mỹ, đưa loạt điều kiện tiên quyết
Iran bác đề xuất hòa bình của Mỹ, coi đó là đầu hàng. Tehran đưa loạt điều kiện như bồi thường chiến tranh, kiểm soát eo biển Hormuz và dỡ bỏ trừng phạt.
Giá dầu thế giới bật tăng sau khi ông Trump bác đề xuất hòa bình Iran
Sáng 11/5, dầu Brent vọt lên 104 USD sau khi Tổng thống Trump bác đề xuất hòa bình của Iran gây lo ngại về ổn định khu vực.
Hải quan bắt giữ gần 15.000 mỹ phẩm và túi hiệu giả tại cửa khẩu
Cục Hải quan vừa thu giữ gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang giả mạo Hermes, Louis Vuitton, Nike tại cửa khẩu Hữu Nghị, theo Công điện 38 của Chính phủ.
Hà Nội chưa xem xét cấm xe máy xăng trong vùng phát thải thấp
Sáng 11/5, HĐND Hà Nội bất ngờ hoãn xem xét nghị quyết cấm xe máy xăng tại Vành đai 1. Phó Chủ tịch Trần Thế Cương cho biết hồ sơ chưa đảm bảo điều kiện.
Biến đổi khí hậu: 50.000 loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
Nghiên cứu trên tạp chí Science của Đại học California Davis cảnh báo biến đổi khí hậu đẩy 35.000-50.000 loài thực vật đến bờ tuyệt chủng vào cuối thế kỷ.