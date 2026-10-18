Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngày 18/10, Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/10, Nam Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác.

Theo Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Ngày 18/10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, nhiều vùng biển phía Nam có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 17/10 đến sáng sớm 18/10, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ đã có mưa rào, dông rải rác, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn. Trong khoảng thời gian từ 19h ngày 17/10 đến 3 giờ ngày 18/10, trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) ghi nhận lượng mưa 52,3mm, trạm Tân Tiến (Cà Mau) đạt 79mm.

Dự báo ngày và đêm 18/10, mưa dông tiếp tục duy trì tại Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk, với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều và tối, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, khu dân cư và những tuyến đường có hệ thống thoát nước hạn chế.

Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ đã có mưa rào, dông rải rác. Ảnh: TTXVN
Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ đã có mưa rào, dông rải rác. Ảnh: TTXVN

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực đồi núi, sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong ngày và đêm 18/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Đáng chú ý, trong các cơn dông có khả năng cao xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại những vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của thời tiết nguy hiểm, nhất là các phương tiện đánh bắt xa bờ và tàu thuyền có công suất nhỏ.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân tại những khu vực có mưa lớn cần chủ động theo dõi cảnh báo khí tượng, đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Các phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, chủ động phòng tránh vùng mưa dông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/nam-bo-va-nam-trung-bo-mua-dong-canh-bao-loc-xoay-tren-bien-post1395227.html
#Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia #Thời tiết #Thời tiết hôm nay #Dự báo thời tiết #mưa dông diện rộng #nắng

Bài liên quan

Xã hội

Thời tiết ngày 16/10: Bắc Bộ nắng hanh, Nam Bộ mưa dông

Hôm nay, khu vực Bắc Bộ được dự báo sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, trong khi đó Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to...

bf7b8bc7-2ee1-43d4-a249-b776069f061ajpeg.jpg
Ảnh minh hoạ: Ngọc Nga

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 16/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Xem chi tiết

Xã hội

Ngày 15/10, Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông, biển động mạnh

Ngày 15/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì thời tiết ngày nắng, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ. 

Ngày 15/10, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi Bắc Bộ và Thanh Hóa chủ yếu duy trì trạng thái khô ráo, ngày nắng thì nhiều địa phương ở Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Ban ngày trời nắng, sáng sớm một số nơi có sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn, trong khi ban đêm có mưa vài nơi. Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát khi di chuyển vào sáng sớm tại những khu vực xuất hiện sương mù.

Xem chi tiết

Xã hội

Ngày 12/10, miền Trung mưa lớn cục bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Miền Trung tiếp tục có mưa, cục bộ trên 80 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Trên biển, nhiều khu vực nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 12/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20–40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất
Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới