Ngày 15/10, Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông, biển động mạnh

Ngày 15/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì thời tiết ngày nắng, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ.

Ngày 15/10, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi Bắc Bộ và Thanh Hóa chủ yếu duy trì trạng thái khô ráo, ngày nắng thì nhiều địa phương ở Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Ban ngày trời nắng, sáng sớm một số nơi có sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn, trong khi ban đêm có mưa vài nơi. Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát khi di chuyển vào sáng sớm tại những khu vực xuất hiện sương mù.

Bắc Bộ và Thanh Hóa thời tiết ổn định, ngày nắng, ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Ở khu vực miền Trung, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác vào chiều và tối 15/10, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi xảy ra dông.

Đáng chú ý, trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời.

Trên biển, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Ngày và đêm 15/10, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Trong khi đó, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Trước diễn biến thời tiết trên biển, các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trong những vùng biển nguy hiểm cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.