Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngày 15/10, Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông, biển động mạnh

Ngày 15/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì thời tiết ngày nắng, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ. 

Theo Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Ngày 15/10, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi Bắc Bộ và Thanh Hóa chủ yếu duy trì trạng thái khô ráo, ngày nắng thì nhiều địa phương ở Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Ban ngày trời nắng, sáng sớm một số nơi có sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn, trong khi ban đêm có mưa vài nơi. Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát khi di chuyển vào sáng sớm tại những khu vực xuất hiện sương mù.

Bắc Bộ và Thanh Hóa thời tiết ổn định, ngày nắng, ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.
Bắc Bộ và Thanh Hóa thời tiết ổn định, ngày nắng, ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Ở khu vực miền Trung, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác vào chiều và tối 15/10, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi xảy ra dông.

Đáng chú ý, trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời.

Trên biển, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Ngày và đêm 15/10, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Trong khi đó, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Trước diễn biến thời tiết trên biển, các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trong những vùng biển nguy hiểm cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/thoi-tiet-ngay-1510-bac-bo-nang-rao-nam-bo-mua-dong-bien-dong-manh-post1394293.html?gidzl=pqaPJHTQG2V2NX585qP18ivV4a8C4q1uX0f4HGeHHI-7NHn12K0UUD4CHnPV4q9-qGeGG6RiAc1O4L9890
#Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia #Thời tiết #Thời tiết hôm nay #Dự báo thời tiết #mưa dông diện rộng #nắng

Bài liên quan

Xã hội

Ngày 12/10, miền Trung mưa lớn cục bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Miền Trung tiếp tục có mưa, cục bộ trên 80 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Trên biển, nhiều khu vực nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 12/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20–40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất
Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất
Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 8/10/2026: Miền Bắc nắng thu, Trung Bộ vẫn mưa tầm tã

Dự báo thời tiết ngày 8/10/2026, miền Bắc se lạnh về đêm và sáng sớm, nền nhiệt tăng nhẹ. Trung Bộ tiếp tục mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh có xu hướng suy yếu dần. Ngày 8/10, miền Bắc ngày nắng, nền nhiệt tăng nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3 khiến thời tiết hanh khô, dịu mát; sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi rét.

Từ đêm 8/10, khu vực có mưa vài nơi. Riêng khu vực Nam đồng bằng ngày 9/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 12/9/2026: Miền Bắc nắng 33 độ, Trung Bộ mưa lớn xối xả

Dự báo thời tiết ngày 12/9/2026, miền Bắc chủ yếu ít mưa, ngày trời tạnh ráo và có nắng với nhiệt độ cao nhất 33 độ. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục nằm trong khối không khí lạnh có cường độ ổn định, sau đó suy yếu dần. Ngày 12/9, khu vực này cơ bản tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ với mức cao nhất 31-33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/9, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31-33 độ và nhiệt độ thấp nhất ban đêm duy trì khoảng 22-25 độ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khi lưới điện ngày càng thông minh hơn

Khi lưới điện ngày càng thông minh hơn

Từ những hệ thống tự động hóa, ứng dụng thiết bị bay không người lái đến trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, khoa học công nghệ đang tạo ra những thay đổi .