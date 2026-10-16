Thời tiết ngày 16/10: Bắc Bộ nắng hanh, Nam Bộ mưa dông

Hôm nay, khu vực Bắc Bộ được dự báo sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, trong khi đó Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to...

Ảnh minh hoạ: Ngọc Nga

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 16/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.