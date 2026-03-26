Sập bẫy 'quý ông' Pips, nhiều phụ nữ mất hàng nghìn tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định nhóm lừa đảo do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ chiếm đoạt hàng nghìn tỷ từ hơn 700 nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ.
NASA công bố kế hoạch xây căn cứ 20 tỉ USD trên Mặt Trăng
NASA công bố dự án xây căn cứ trị giá 20 tỉ USD trên Mặt Trăng, hướng tới sự hiện diện lâu dài và phát triển không gian.
Giá dầu giảm 5%, mất mốc 100 USD nhờ tín hiệu hòa giải Mỹ-Iran
Sáng 25/3, giá dầu thế giới lao dốc hơn 5%, mất mốc 100 USD/thùng sau tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Iran. Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố tồn kho tăng.
Iran thu phí 2 triệu USD mỗi chuyến qua eo biển Hormuz
Iran bắt đầu thu phí tàu hàng qua eo biển Hormuz lên tới 2 triệu USD/chuyến, trở thành công cụ kiểm soát tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới.
Bộ Công Thương đề xuất chính sách thuế nhằm ổn định giá xăng dầu
Ngày 25/3/2026, Bộ Công Thương đề xuất chính sách thuế mới nhằm ổn định giá xăng dầu, kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.
Hai 'người hùng' phá mái tôn cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy tại Hà Nội
Hai người đàn ông đã phá mái tôn để cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà tại Lĩnh Nam, Hà Nội, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.
Bắt giữ hơn 5 tấn lạp xưởng '3 không' trên đường về Hà Nội
Công an Tuyên Quang tạm giữ hơn 5 tấn lạp xưởng đông lạnh không hóa đơn, nguồn gốc và kiểm định tại km163+900 quốc lộ 2, xã Thái Hòa ngày 24/03/2026.
Dầu thô và vàng đảo chiều mạnh sau động thái của Tổng thống Trump
Vàng vượt mốc 4.400 USD/ounce, dầu thô giảm mạnh sau tuyên bố hoãn tấn công Iran của Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Trump cứng rắn ngân sách, dân Mỹ xếp hàng dài ở sân bay
Ngày 24/3 tại Hoa Kỳ, do ngân sách thiếu khiến nhân viên TSA không lương, hành khách xếp hàng dài tại sân bay Mỹ trong tình trạng hỗn loạn.
Vàng giảm 21% từ đỉnh, nhà đầu tư lỗ nặng nhưng vẫn kỳ vọng 10.000 USD
Nhiều dự báo vẫn cho rằng vàng có thể đạt 10.000 USD/ounce bất chấp việc giá vàng đang tụt thấp hơn 21% từ đỉnh.