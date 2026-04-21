Mỹ nã pháo bắt tàu Iran trên biển Oman, Tehran dọa trả đũa
Hải quân Mỹ nổ súng bắt giữ tàu hàng Iran trên biển Oman sau 6 giờ cảnh báo. Bộ tư lệnh Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ có phản ứng phù hợp.
Hà Nội xuyên đêm thi công chống ngập trước mùa mưa bão 2026
Sở Xây dựng Hà Nội khẩn trương thi công 10 dự án chống ngập trị giá gần 5.600 tỷ đồng tại trung tâm Thủ đô để hoàn thành trước mùa mưa bão.
Bộ Y tế thu hồi khẩn hũ ăn dặm HiPP nghi nhiễm thuốc diệt chuột
Bộ Y tế ra lệnh khẩn cấp thu hồi hũ ăn dặm HiPP vị cà rốt khoai tây nghi nhiễm thuốc diệt chuột, đe dọa tính mạng trẻ nhỏ tại Hà Nội.
Đường Tây Thăng Long chậm tiến độ: Người dân chật vật di dời
Dự án đường Tây Thăng Long gặp khó khăn do thiếu mặt bằng sạch, hơn 681 hộ dân phải di dời trong cảnh tháo dỡ ngổn ngang tại Hà Nội.
Mỹ mở chiến dịch Cuồng nộ kinh tế, Iran đặt điều kiện đàm phán
Mỹ mở chiến dịch kinh tế lớn, Iran phản ứng bằng điều kiện đàm phán khắt khe, làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia.
Ngân hàng Nhà nước cấm chia nhỏ giao dịch trên 500 triệu từ 21/4
Từ 21/4, Ngân hàng Nhà nước cấm tuyệt đối việc chia nhỏ giao dịch trên 500 triệu đồng qua kênh chuyển tiền nhanh.
Tăng mạnh bạo lực gia đình đối với nam giới tại Việt Nam 2025
Nghiên cứu năm 2025 cho thấy số nam giới bị bạo lực gia đình tại Việt Nam tăng vọt, cùng với sự gia tăng của các vụ gây bạo lực từ nữ giới.
Hà Nội: Đề nghị cắt điện, xử phạt quán nước lấn chiếm vỉa hè
Hà Nội tăng cường kiểm tra, đề nghị cắt điện các quán nước lấn chiếm vỉa hè và xử phạt vi phạm để đảm bảo trật tự đô thị.
Mỹ chạm mốc hạn hán kỷ lục, đe dọa cháy rừng và an ninh lương thực
Cơ quan Giám sát hạn hán Mỹ công bố hơn 61% diện tích đang hạn hán nghiêm trọng, mức cao nhất từ năm 2000, đe dọa cháy rừng.
Đề xuất mới về thuế của Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
Bộ Tài chính đề xuất bỏ mức cố định 500 triệu doanh thu miễn thuế, tạo điều kiện linh hoạt hơn cho hộ kinh doanh từ năm 2026.