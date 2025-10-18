Hà Nội

Đang livestream, gái xinh Angela Baby bị lan truyền ảnh nhạy cảm

Cộng đồng trẻ

Đang livestream, gái xinh Angela Baby bị lan truyền ảnh nhạy cảm

Trong buổi livestream của một nhãn hàng mới đây, gái xinh Angela Baby bất ngờ vướng vào tình huống "hớ hênh" khiến khán giả không khỏi bàn tán.

Trong lúc đang trò chuyện cùng fan và thử giày theo yêu cầu của khán giả, Angela Baby vô thức bắt chéo chân, tạo dáng pose ảnh. Chính ở khoảnh khắc đó, camera đặt ở góc thấp đã ghi lại khung hình nhạy cảm khiến cô bị hiểu lầm là lộ hàng.
Khi nhận ra trang phục có thể gây hiểu lầm, Angela Baby đã cố gắng xử lý sự cố, cô lập tức đổi tư thế, chỉnh lại váy và vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng cho đến hết buổi phát sóng.
Không hề tỏ ra bối rối hay khó chịu, Angela Baby tiếp tục tương tác với fan, vừa nói chuyện vừa lắng nghe phần giới thiệu sản phẩm của thương hiệu. Chính sự bình tĩnh này khiến nhiều khán giả phải thừa nhận: Dù có đang ở giai đoạn khó khăn nhất, cô ấy vẫn rất chuyên nghiệp.
Thực tế, Angela Baby vẫn mặc trang phục có lớp lót an toàn, song việc hình ảnh này bị chụp lại và phát tán rộng rãi với mục đích xấu đã khiến tình huống trở nên ồn ào hơn mức cần thiết.
Nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc, cho rằng hành động chia sẻ ảnh "nhạy cảm" là thiếu tôn trọng nghệ sĩ, đặc biệt trong bối cảnh quyền riêng tư của phụ nữ cần được bảo vệ hơn bao giờ hết.
Buổi livestream nói trên được tổ chức bởi một thương hiệu đã gắn bó với Angela Baby suốt nhiều năm.
Dù sự nghiệp của nữ diễn viên đang trong giai đoạn đóng băng - không còn xuất hiện nhiều trong phim ảnh hay show truyền hình nhưng nhãn hàng này vẫn kiên định đồng hành cùng cô.
Ở phía ngược lại, Angela Baby cũng chọn cách "đáp lễ" bằng việc tham gia các hoạt động thương mại, trực tiếp xuất hiện trong buổi bán hàng để hỗ trợ thương hiệu.
Trước đó, Angela Baby từng tham dự sự kiện offline của nhãn hàng và thu hút không ít sự chú ý của công chúng tại một trung tâm thương mại. Nữ diễn viên diện váy dài tông be và búi tóc cao, gây ấn tượng bởi phong thái thanh lịch.
Tuy nhiên, qua ống kính cận cảnh, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Baby đã sút cân rõ rệt, đôi chân và cánh tay gầy đến mức "bị nuốt chửng" trong bộ váy cầu kỳ. Dù vậy, gương mặt thanh thoát và thần thái nhẹ nhàng của cô vẫn đủ khiến khán giả thương nhớ một thời của nữ thần thảm đỏ.
#Angela Baby #livestream #ảnh nhạy cảm #gái xinh #scandal

