Du lịch

Mê mẩn sắc vàng cam rừng cao su ở Tây Ninh mỗi độ thay lá

Mỗi độ cuối năm, rừng cao su Tây Ninh bước vào mùa thay lá, nhuộm vàng cam cả không gian, trở thành điểm check-in thơ mộng hút giới trẻ mê xê dịch.

Vân Giang
Không chỉ có núi Bà Đen hay hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh những năm gần đây còn khiến du khách bất ngờ bởi vẻ đẹp rất khác: rừng cao su mùa thay lá. Vào những tháng cuối năm, khi nắng bớt gắt và không khí dịu lại, cả khu rừng như bước vào thời khắc chuyển mình lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút. Ảnh Triều Potorapy
Không chỉ có núi Bà Đen hay hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh những năm gần đây còn khiến du khách bất ngờ bởi vẻ đẹp rất khác: rừng cao su mùa thay lá. Vào những tháng cuối năm, khi nắng bớt gắt và không khí dịu lại, cả khu rừng như bước vào thời khắc chuyển mình lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút. Ảnh Triều Potorapy
Nếu từng mê mẩn sắc lá đỏ rực trong những bộ phim Hàn Quốc, Nhật Bản hay hình ảnh rừng lá phong ở Canada, nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp rừng cao su Tây Ninh khoác lên mình bảng màu ấm áp của vàng, cam, đỏ. Giữa miền Đông Nam Bộ nắng gió, khung cảnh ấy hiện ra vừa lạ lẫm vừa nên thơ. Ảnh Triều Potorapy
Nếu từng mê mẩn sắc lá đỏ rực trong những bộ phim Hàn Quốc, Nhật Bản hay hình ảnh rừng lá phong ở Canada, nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp rừng cao su Tây Ninh khoác lên mình bảng màu ấm áp của vàng, cam, đỏ. Giữa miền Đông Nam Bộ nắng gió, khung cảnh ấy hiện ra vừa lạ lẫm vừa nên thơ. Ảnh Triều Potorapy
Dù không quá nổi tiếng như rừng cao su quanh hồ Dầu Tiếng, nhiều khu rừng cao su tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh vẫn sở hữu nét quyến rũ riêng. Không gian yên tĩnh, ít du khách, những hàng cây thẳng tắp nối dài tít tắp tạo nên cảm giác bình yên hiếm có – điều mà giới trẻ đang ngày càng tìm kiếm trong những chuyến đi ngắn ngày. Ảnh Triều Potorapy
Dù không quá nổi tiếng như rừng cao su quanh hồ Dầu Tiếng, nhiều khu rừng cao su tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh vẫn sở hữu nét quyến rũ riêng. Không gian yên tĩnh, ít du khách, những hàng cây thẳng tắp nối dài tít tắp tạo nên cảm giác bình yên hiếm có – điều mà giới trẻ đang ngày càng tìm kiếm trong những chuyến đi ngắn ngày. Ảnh Triều Potorapy
Theo những người yêu du lịch và nhiếp ảnh, thời điểm đẹp nhất để ghé thăm rừng cao su là từ cuối tháng 11 đến khoảng tháng 3 năm sau. Khi ấy, cao su bước vào mùa thay lá. Ảnh Triều Potorapy
Theo những người yêu du lịch và nhiếp ảnh, thời điểm đẹp nhất để ghé thăm rừng cao su là từ cuối tháng 11 đến khoảng tháng 3 năm sau. Khi ấy, cao su bước vào mùa thay lá. Ảnh Triều Potorapy
Sắc xanh quen thuộc dần phai nhạt, nhường chỗ cho lớp lá úa vàng, cam đỏ rơi kín lối đi. Ánh nắng nhẹ cuối ngày xuyên qua tán cây, tạo nên những mảng sáng – tối đan xen, khiến cả khu rừng như một thước phim điện ảnh. Ảnh Triều Potorapy
Sắc xanh quen thuộc dần phai nhạt, nhường chỗ cho lớp lá úa vàng, cam đỏ rơi kín lối đi. Ánh nắng nhẹ cuối ngày xuyên qua tán cây, tạo nên những mảng sáng – tối đan xen, khiến cả khu rừng như một thước phim điện ảnh. Ảnh Triều Potorapy
Con đường nhỏ xuyên rừng phủ đầy lá rụng thường được ví von như đang lạc bước giữa rừng bạch dương châu Âu hay một góc mùa thu Hàn Quốc. Chỉ cần một chiếc xe máy, một bộ trang phục đơn giản và chiếc máy ảnh, du khách đã có thể mang về hàng loạt khung hình “đậm chất điện ảnh” mà không cần đi quá xa. Ảnh Triều Potorapy
Con đường nhỏ xuyên rừng phủ đầy lá rụng thường được ví von như đang lạc bước giữa rừng bạch dương châu Âu hay một góc mùa thu Hàn Quốc. Chỉ cần một chiếc xe máy, một bộ trang phục đơn giản và chiếc máy ảnh, du khách đã có thể mang về hàng loạt khung hình “đậm chất điện ảnh” mà không cần đi quá xa. Ảnh Triều Potorapy
Sau mùa lá rụng, những mầm non xanh biếc lại âm thầm nhú lên trên các cành khẳng khiu, báo hiệu một chu kỳ sinh trưởng mới. Cảnh cũ – mới đan xen khiến nhiều người cho rằng mùa cao su thay lá ở miền Đông Nam Bộ đẹp chẳng hề thua kém mùa lá phong nơi xứ lạnh. Khi xuân chạm ngõ, chồi non bung nở, khu rừng lại tiếp tục câu chuyện tuần hoàn lặng lẽ nhưng đầy sức sống. Ảnh Triều Potorapy
Sau mùa lá rụng, những mầm non xanh biếc lại âm thầm nhú lên trên các cành khẳng khiu, báo hiệu một chu kỳ sinh trưởng mới. Cảnh cũ – mới đan xen khiến nhiều người cho rằng mùa cao su thay lá ở miền Đông Nam Bộ đẹp chẳng hề thua kém mùa lá phong nơi xứ lạnh. Khi xuân chạm ngõ, chồi non bung nở, khu rừng lại tiếp tục câu chuyện tuần hoàn lặng lẽ nhưng đầy sức sống. Ảnh Triều Potorapy
Không chỉ đẹp để ngắm và chụp ảnh, rừng cao su còn gắn bó mật thiết với đời sống của nhiều thế hệ người dân địa phương. Những con đường mòn xuyên rừng, chén hứng mủ, dao cạo cao su hay tiếng xe máy nổ vang lúc tờ mờ sáng đã trở thành nhịp sống quen thuộc. Đó là một thế giới bình dị, cần mẫn và bền bỉ – nơi cây cao su không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là ký ức, sinh kế và cảnh quan sinh thái gắn liền với vùng đất Thạnh Đức, Tây Ninh. Ảnh Triều Potorapy
Không chỉ đẹp để ngắm và chụp ảnh, rừng cao su còn gắn bó mật thiết với đời sống của nhiều thế hệ người dân địa phương. Những con đường mòn xuyên rừng, chén hứng mủ, dao cạo cao su hay tiếng xe máy nổ vang lúc tờ mờ sáng đã trở thành nhịp sống quen thuộc. Đó là một thế giới bình dị, cần mẫn và bền bỉ – nơi cây cao su không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là ký ức, sinh kế và cảnh quan sinh thái gắn liền với vùng đất Thạnh Đức, Tây Ninh. Ảnh Triều Potorapy
Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng vội vã, rừng cao su mùa thay lá mang đến cho du khách một khoảng lặng hiếm hoi: để chậm lại, hít thở không khí trong lành và cảm nhận vẻ đẹp giản dị nhưng rất đỗi nên thơ của miền đất nắng gió phương Nam. Ảnh Henry Dương
Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng vội vã, rừng cao su mùa thay lá mang đến cho du khách một khoảng lặng hiếm hoi: để chậm lại, hít thở không khí trong lành và cảm nhận vẻ đẹp giản dị nhưng rất đỗi nên thơ của miền đất nắng gió phương Nam. Ảnh Henry Dương
