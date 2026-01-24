Hà Nội

Rừng phong hương trước chùa cổ Hải Phòng hút khách dịp cuối năm

Du lịch

Rừng phong hương trước chùa cổ Hải Phòng hút khách dịp cuối năm

Rừng phong hương gần chùa Thanh Mai vào mùa thay lá cuối năm, sắc đỏ vàng rực rỡ giữa không gian chùa cổ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, check-in.

Vân Giang/ Ảnh Nguyễn Trọng Cung
Những ngày cuối năm, khi tiết trời se lạnh tràn về, khu vực chùa Thanh Mai (phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng) lại khoác lên mình vẻ đẹp khác lạ. Không chỉ là điểm đến tâm linh quen thuộc, nơi đây còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi rừng phong hương vào mùa thay lá, rực rỡ sắc đỏ – vàng giữa không gian núi rừng xanh thẳm.
Theo người dân địa phương, phong hương là loài cây đặc trưng của khu vực rừng tự nhiên quanh chùa Thanh Mai. Khác với nhiều loài cây rừng khác, phong hương có khả năng đổi màu lá theo mùa, tạo nên khung cảnh hiếm gặp ở miền Bắc Việt Nam.
Lá phong hương có hình dáng đặc trưng, chia từ 3 đến 7 thùy rõ rệt, đầu thùy nhọn, cuống lá dài và mảnh. Khi thu sang đông, sắc lá chuyển dần từ xanh sang vàng, cam rồi đỏ sậm. Dưới ánh nắng, từng tán cây như bừng sáng, nổi bật giữa nền rừng xanh và mái chùa rêu phong cổ kính.
Thời điểm đẹp nhất để ngắm rừng phong hương thường rơi vào khoảng đầu tháng 12 âm lịch (tháng Chạp). Mùa lá chỉ kéo dài vài tuần, nhưng đủ để tạo nên “cơn sốt” check-in với những người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh.
Điều khiến rừng phong hương ở chùa Thanh Mai trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở màu sắc lá, mà còn ở bối cảnh. Con đường nhỏ dẫn lên chùa uốn lượn giữa hai hàng cây, lá rụng phủ kín lối đi, tạo nên khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ.
Dưới tán phong hương, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người thong thả dạo bước, nhặt một chiếc lá vàng, hay dừng lại chụp ảnh giữa ánh nắng xuyên qua tán cây. Ở một góc khác, mái chùa cổ hiện ra trầm mặc, rêu phong, càng làm nổi bật sắc lá đỏ vàng đang vào độ rực rỡ nhất.
Sự kết hợp hài hòa giữa không gian tâm linh và cảnh sắc thiên nhiên mang đến cảm giác bình yên, tĩnh tại – điều mà nhiều du khách tìm kiếm trong những ngày cuối năm.
Nhiều nhiếp ảnh gia cho biết, ánh sáng buổi sáng sớm hoặc xế chiều là thời điểm lý tưởng để ghi lại vẻ đẹp của rừng phong hương. Khi đó, sắc lá nổi bật, tạo chiều sâu cho bức ảnh, đặc biệt là những góc chụp từ trên cao, phơi bày toàn cảnh rừng cây đang chuyển mình theo mùa.
Trước lượng du khách tăng cao trong mùa lá đẹp, nhà chùa và chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách giữ gìn vệ sinh môi trường, không bẻ cành, hái lá, không xả rác bừa bãi trong khu vực rừng và khuôn viên chùa. Việc tham quan, chụp ảnh cần đi kèm với ý thức bảo vệ cảnh quan tự nhiên và tôn trọng không gian tâm linh.
Vân Giang/ Ảnh Nguyễn Trọng Cung
