MC Huyền Trang Mù Tạt và bạn trai tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị đám cưới

Cộng đồng trẻ

MC Huyền Trang Mù Tạt và bạn trai tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị đám cưới

Loạt khoảnh khắc MC Huyền Trang Mù Tạt và bạn trai Đức Huy cùng nhau đi chụp ảnh mặc Việt phục bất ngờ được lan truyền và nhanh chóng gây chú ý.

Thiên Anh
Trong đoạn video được chính chủ chia sẻ, Huyền Trang diện cổ phục màu đỏ, tay cầm quạt, tóc búi gọn gàng, dáng đi nhẹ nhàng, toát lên vẻ dịu dàng sang chảnh. Trong khi đó, Đức Huy xuất hiện bên cạnh với áo dài cổ phục xanh đậm, khăn đóng chỉn chu, phong thái điềm đạm, chững chạc.
Đáng chú ý, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau cười mỉm, không cần cử chỉ quá thân mật nhưng vẫn khiến người xem cảm nhận rõ sự gắn bó.
Ở hậu trường cặp đôi còn thoải mái cười đùa vui vẻ khiến netizen bàn luận rôm rả.
Trước đó, Đức Huy đã chính thức cầu hôn Huyền Trang bằng một khoảnh khắc lãng mạn nhưng kín tiếng ở Hàn Quốc, đúng với phong cách mà cặp đôi duy trì suốt thời gian yêu nhau. Kể từ đó, hình ảnh của cả hai ngày càng trưởng thành, đồng điệu hơn trong cả phong cách lẫn thần thái.
Dù chưa lên tiếng xác nhận về thời gian hay địa điểm tổ chức đám cưới, nhưng với loạt "hint" liên tục được tung ra, người hâm mộ tin rằng ngày vui của cặp đôi trai tài - gái sắc này sẽ sớm được hé lộ. Và chắc chắn, đây sẽ là một trong những đám cưới được mong chờ nhất của làng bóng đá - giải trí Việt trong thời gian tới.
Cả hai đã hẹn hò từ đầu năm 2025. Thời điểm đó, cả Đức Huy và Huyền Trang đều lựa chọn giữ mối quan hệ kín đáo. Chỉ đến khi xuất hiện cùng nhau ở một vài sự kiện và chia sẻ hình ảnh tình cảm, cặp đôi mới chính thức công khai trước công chúng.
Theo thông tin từ người thân và bạn bè, hai bên gia đình đã làm lễ dạm ngõ.
MC Huyền Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trong các chương trình thể thao, giải trí. Biệt danh "Mù Tạt" gắn với cô từ thời làm MC trong loạt chương trình của VTV với phong cách dẫn dí dỏm, năng động.
Về phía Đức Huy, anh là thành viên của lứa U23 Việt Nam từng tạo dấu ấn ở Thường Châu năm 2018 và hiện vẫn là gương mặt giàu kinh nghiệm trong màu áo CLB CA TP.HCM. Ở ngoài sân cỏ, tiền vệ này nổi tiếng với tính cách hài hước, được đồng đội và người hâm mộ yêu mến.
Thiên Anh
