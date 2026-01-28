Hà Nội

Mẫu ảnh Nghệ An gây chú ý với clip phối đồ cùng bodysuit

Cộng đồng trẻ

Mẫu ảnh Nghệ An gây chú ý với clip phối đồ cùng bodysuit

Chỉ với một chiếc bodysuit đơn giản, nàng mẫu ảnh Huệ Chi đã thu về triệu view nhờ tư duy phối đồ cực mượt và thần thái quyến rũ khó rời mắt.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước đoạn clip thời trang cực mãn nhãn của nàng mẫu ảnh gốc Nghệ An - Huệ Chi. Với tiêu đề ngắn gọn "How to style bodysuit", video của cô nàng đã nhanh chóng "càn quét" mạng xã hội, thu về hơn 1,1 triệu lượt xem cùng hơn 55.000 lượt yêu thích chỉ trong thời gian ngắn. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, đậm chất Á Đông, Huệ Chi còn gây ấn tượng bởi vóc dáng chuẩn chỉnh và gu thẩm mỹ hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Trong đoạn clip triệu view, cô đã chứng minh sức mạnh của chiếc bodysuit đen đơn giản – một món đồ tưởng chừng khó mặc nhưng lại cực kỳ đa năng nếu biết cách biến tấu. (Ảnh: IGNV)
Huệ Chi linh hoạt kết hợp chiếc bodysuit với nhiều item khác nhau như chân váy da ngắn. Sự kết hợp giữa chất liệu thun ôm sát của bodysuit và độ bóng của da tạo nên một tổng thể vô cùng gợi cảm và quyền lực. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng kết hợp với những phụ kiện đơn giản như vòng tay kim loại, đôi giày cao gót đen đồng màu cùng chiếc túi đeo vai thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Nàng mẫu lựa chọn lối trang điểm trong trẻo, nhấn ở phần mắt tạo nên cảm giác vừa sang trọng, khí chất nhưng cũng vô cùng nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Ở outfit thứ hai, Huệ Chi đã khéo léo biến mình thành một quý cô kiêu sa khi phối bodysuit cùng chân váy dài. Set đồ này giúp tôn lên trọn vẹn đường cong "đồng hồ cát", cực kỳ phù hợp cho những buổi tiệc tối hoặc sự kiện quan trọng. (Ảnh: IGNV)
Để xuống phố một cách thoải mái mà vẫn phong cách, cô nàng chọn phối cùng quần jean sáng màu. Cách phối này giúp cân bằng độ hở của bodysuit, tạo vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Huệ Chi (sinh năm 1999) được cộng đồng mạng biết đến là một "Hot Instagram" sở hữu hơn 144.000 người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Cô là gương mặt mẫu ảnh tự do "đắt show" tại Hà Nội, được nhiều nhãn hàng thời trang săn đón nhờ phong thái làm việc chuyên nghiệp và khả năng "cân" mọi concept. (Ảnh: IGNV)
