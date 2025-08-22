Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mai Thu Huyền bồi hồi trong buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9

Giải trí

Mai Thu Huyền bồi hồi trong buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9

Ngoài Mai Thu Huyền, nhiều nghệ sĩ: Thu Quỳnh, Tú Oanh, Lê Khanh cũng tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, diễn viên Mai Thu Huyền bày tỏ rằng cô bồi hồi và trào dâng niềm tự hào khôn tả trong buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9. Ảnh: FB Mai Thu Huyền.
Trên trang cá nhân, diễn viên Mai Thu Huyền bày tỏ rằng cô bồi hồi và trào dâng niềm tự hào khôn tả trong buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9. Ảnh: FB Mai Thu Huyền.
Trong buổi tổng hợp luyện lần 1, Mai Thu Huyền diện áo dài đỏ. Ảnh: FB Mai Thu Huyền.
Trong buổi tổng hợp luyện lần 1, Mai Thu Huyền diện áo dài đỏ. Ảnh: FB Mai Thu Huyền.
Mai Thu Huyền chụp ảnh kỷ niệm cùng nhiều nghệ sĩ cũng tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1. Ảnh: FB Mai Thu Huyền.
Mai Thu Huyền chụp ảnh kỷ niệm cùng nhiều nghệ sĩ cũng tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1. Ảnh: FB Mai Thu Huyền.
Tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1, hai nghệ sĩ Tú Oanh (ngoài cùng bên trái) và Lê Khanh cũng diện áo dài. Ảnh: FB Mai Thu Huyền.
Tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1, hai nghệ sĩ Tú Oanh (ngoài cùng bên trái) và Lê Khanh cũng diện áo dài. Ảnh: FB Mai Thu Huyền.
Vợ chồng Salim cũng tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9. Ảnh: FB Mai Thu Huyền.
Vợ chồng Salim cũng tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9. Ảnh: FB Mai Thu Huyền.
Salim tiết lộ, con gái Pam đã chuẩn bị trang phục kỹ càng nhưng phải ở nhà. Ảnh: FB Salim.
Salim tiết lộ, con gái Pam đã chuẩn bị trang phục kỹ càng nhưng phải ở nhà. Ảnh: FB Salim.
Vũ Việt Hoa diện áo dài xanh trong buổi tổng hợp luyện lần 1. Ảnh: FB Vũ Việt Hoa.
Vũ Việt Hoa diện áo dài xanh trong buổi tổng hợp luyện lần 1. Ảnh: FB Vũ Việt Hoa.
Tham gia buổi tổng hợp luyện, nhạc sĩ Tuấn Cry viết trên trang cá nhân: "Hàng triệu trái tim đang hướng về quảng trường Ba Đình thân yêu. Tự hào lắm Việt Nam ơi". Ảnh: FB Tuấn Cry.
Tham gia buổi tổng hợp luyện, nhạc sĩ Tuấn Cry viết trên trang cá nhân: "Hàng triệu trái tim đang hướng về quảng trường Ba Đình thân yêu. Tự hào lắm Việt Nam ơi". Ảnh: FB Tuấn Cry.
NTK Đức Hùng (phải) và diễn viên Chí Nhân tươi rói trước khi bước vào buổi tổng hợp luyện. Ảnh: FB Đức Hùng.
NTK Đức Hùng (phải) và diễn viên Chí Nhân tươi rói trước khi bước vào buổi tổng hợp luyện. Ảnh: FB Đức Hùng.
"Nơi tôi sinh ra tự hào biết bao. Hàng triệu trái tim đang hướng về quảng trường Ba Đình thân yêu", diễn viên Đỗ Duy Nam (thứ ba bên trái) viết trên trang cá nhân khi tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1. Ảnh: FB Đỗ Duy Nam.
"Nơi tôi sinh ra tự hào biết bao. Hàng triệu trái tim đang hướng về quảng trường Ba Đình thân yêu", diễn viên Đỗ Duy Nam (thứ ba bên trái) viết trên trang cá nhân khi tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1. Ảnh: FB Đỗ Duy Nam.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Mai Thu Huyền #luyện tập đại lễ 2/9 #nghệ sĩ Việt Nam #quảng trường Ba Đình #tổ chức lễ 2/9 #áo dài truyền thống

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT