Lý giải biểu tượng lạ xuất hiện trong ngôi đền trấn Tây thành Thăng Long

Kho tri thức

Đền Voi Phục là một trong những di tích linh thiêng bậc nhất Thăng Long xưa, lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử ít người để ý.

Quốc Lê
Ngôi đền trấn Tây trong “Thăng Long tứ trấn”. Đền Voi Phục cùng với đền Bạch Mã, đền Kim Liên và đền Quán Thánh hợp thành hệ thống tứ trấn, giữ vai trò bảo vệ kinh đô Thăng Long theo quan niệm phong thủy cổ truyền.
Vị trí gắn với thế đất “rồng chầu hổ phục”. Đền được dựng ở vùng đất cao phía Tây thành Thăng Long, theo quan niệm phong thủy là nơi hội tụ linh khí, thích hợp để thờ các vị thần trấn giữ kinh đô.
Thờ Linh Lang Đại vương – vị hoàng tử huyền thoại. Ngôi đền thờ hoàng tử Linh Lang, con vua Lý Thánh Tông, người được truyền tụng đã hóa thân thành thần sau khi có công đánh giặc Tống xâm lược thế kỷ 11.
Tên đền gắn với cặp voi quỳ độc đáo. Hai tượng voi quỳ phục trước cổng là chi tiết hiếm gặp trong kiến trúc đền miếu Việt Nam, biểu trưng cho sức mạnh được thuần hóa và sự trung thành tuyệt đối.
Gắn liền với khu vực rừng cổ phía Tây kinh thành. Xưa kia, khu vực quanh đền là rừng rậm, nơi voi chiến được nuôi dưỡng và huấn luyện, góp phần lý giải sự hiện diện của biểu tượng voi trong tên gọi và kiến trúc.
Từng là trung tâm tín ngưỡng quan trọng của hoàng gia. Trong thời Lý – Trần, đền Voi Phục là nơi triều đình thường xuyên tổ chức tế lễ, cầu quốc thái dân an và tưởng nhớ công lao bảo vệ đất nước.
Là tư liệu sống cho nghiên cứu lịch sử Thăng Long. Đền Voi Phục không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nguồn tư liệu quý giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn về tín ngưỡng, phong thủy và tư duy bảo vệ kinh đô của người xưa.
Trải qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ hồn cốt xưa. Dù đã được tu bổ qua nhiều triều đại và thời hiện đại, bố cục tổng thể và các yếu tố thờ tự chính của đền vẫn bảo lưu tinh thần kiến trúc truyền thống.
Không gian tĩnh lặng giữa đô thị hiện đại. Nằm giữa khu vực trung tâm sầm uất của Thủ đô, đền Voi Phục vẫn giữ được bầu không khí trầm mặc, tạo cảm giác tách biệt với nhịp sống đô thị xung quanh.
