Lộ diện lực lượng tinh nhuệ bí ẩn từng bảo vệ vua Lưu Bị

Sau khi lên ngôi vua, hoàng đế Lưu Bị của nhà Thục Hán đã lập một đội quân tinh nhuệ bí mật. Lực lượng này có nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn cho ông.