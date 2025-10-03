Hà Nội

Lộ diện lực lượng tinh nhuệ bí ẩn từng bảo vệ vua Lưu Bị

Kho tri thức

Sau khi lên ngôi vua, hoàng đế Lưu Bị của nhà Thục Hán đã lập một đội quân tinh nhuệ bí mật. Lực lượng này có nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn cho ông.

Tâm Anh (TH)
Hoàng đế Lưu Bị là người đứng đầu tập đoàn chính trị nhà Thục Hán và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc và thời Tam quốc. Là người đứng đầu đất nước, sự an toàn của Lưu Bị luôn được triều đình ưu tiên.
Theo đó, mặc dù có võ tướng Triệu Vân hộ vệ nhưng hoàng đế Lưu Bị vẫn lập một đội quân tinh nhuệ, thiện chiến. Nhiệm vụ chính của lực lượng này là bảo vệ an toàn cho hoàng đế sáng lập ra nhà Thục.
Đội quân hộ vệ của Lưu Bị đó có tên Bạch Nhị binh. Các thành viên của đội quân này đều có võ nghệ cao cường, sức chiến đấu mạnh, quyết chiến bảo vệ chủ nhân.
Bạch Nhị binh chỉ nghe theo mệnh lệnh của Lưu Bị. Ngay cả Thừa tướng Gia Cát Lượng cũng không dám điều động, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ này.
Sức mạnh của Bạch Nhị binh được thể hiện phần nào qua bức thư Gia Cát Lượng gửi cho Lý Nghiêm, Trung Đô Úy của Thục Hán.
Trong thư của Khổng Minh có đoạn viết: "Huynh chê binh Bạch Đế không tinh nhuệ. Đệ đến nơi giám sát thì họ là quân Bạch Nhị - quân dưới trướng của tiên đế, cũng là binh tinh nhuệ nhất ở phía Tây".
Theo sử sách, Lưu Bị qua đời ở thành Bạch Đế sau khi thua trận Di Lăng. Trong trận chiến này, hoàng đế nhà Thục suýt bị quân địch giết chết nhưng may mắn được Bạch Nhị binh hộ giá, bảo vệ chủ rút lui an toàn về thành Bạch Đế.
Dưới sự truy kích của quân Ngô, hàng trăm binh sĩ của Bạch Nhị binh đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, chặn đứng bước tiến của quân địch với số lượng đông hơn rất nhiều.
Nhờ Bạch Nhị binh lập bức tường thành bất khả xâm phạm, hoàng đế Lưu Bị và quân đội chủ lực của nhà Thục rút lui an toàn. Sau khi Lưu Bị qua đời, con trai ông là Lưu Thiện kế vị. Bạch Nhị binh tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ tân vương của nhà Thục.
Sau khi Lưu Thiện đầu hàng nhà Tào Ngụy và Thục Hán diệt vong, Bạch Nhị binh biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết những chiến binh tinh nhuệ được Lưu Bị tuyển chọn, đào tạo đã đi đâu. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
#hoàng đế Lưu Bị #Lưu Bị #đội quân tinh nhuệ #Tam quốc

