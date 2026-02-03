Lặn sâu, ngư dân giảm áp cấp tính đe dọa tính mạng được cứu sống ngoạn mục

Từ ngày 26-30/1/2026, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Quần đảo Trường Sa đã tiếp nhận, điều trị thành công cho hai ngư dân bị biến chứng giảm áp cấp tính mức độ nặng.

Đáng chú ý, dù vừa mới đặt chân lên đảo nhận nhiệm vụ luân phiên tại bệnh xá, bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh cùng Kíp quân y Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nhanh chóng bắt nhịp công việc, kịp thời cứu sống và giúp hai bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ bại liệt, mất sức lao động hoàn toàn.

Trường hợp đầu tiên là ngư dân Phạm Văn Thắng (40 tuổi, quê Đông Sơn, TP Quảng Ngãi), thuyền viên tàu cá Qng 90789 TS, nhập viện tối 26/1 trong tình trạng tức ngực trái, đau chướng khắp vùng bụng, mất phản xạ bàng quang.

Sau khi thăm khám và tranh thủ xin ý kiến của Viện Y học Hải quân, bệnh nhân được chẩn đoán: bị bệnh giảm áp cấp tính mức độ nặng có rối loạn chức năng thần kinh, mất cảm giác từ ngực trở xuống, hạ liệt, bí tiểu, viêm ruột do thiếu máu mạc treo siêu âm có dày thành các quai ruột, 2 chi dưới liệt sức cơ còn 1/5, 2 chi trên liệt nhẹ… do lặn sâu 40m giờ thứ 15.

Các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu cho ngư dân bị giảm áp cấp tính nặng - Ảnh BVCC

Từ kết quả chẩn đoán trên, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào điều trị bằng máy tái tăng áp chế độ 6 có tăng cường thời gian ở độ sâu 20m, thở oxy gọng kính qua mũi liên tục, dùng thuốc theo phác đồ cấp cứu giảm áp, sau 15 giờ điều trị bệnh nhân tiếp tục chạy tái tăng áp lần 2, điều chỉnh thuốc, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch…

Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân cải thiện nhiều, tiếp xúc khá tốt, không còn đau ngực, bụng mềm, bệnh nhân đã rút được xông, ăn được cháo, tự đại tiện, tiểu tiện được. Sức cơ chi trên đạt 5/5, chi dưới tăng lên 4/5, có cảm giác đau khi kích thích... đã an toàn, không còn nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Đến rạng sáng ngày 30/1, bệnh xá tiếp tục tiếp nhận ngư dân Nguyễn Văn Cu (50 tuổi, quê Lý Sơn, TP Đà Nẵng) trong tình trạng tỉnh, kích thích vật vã, tức ngực 2 bên, bên trái nhiều hơn, đau vùng thượng vị lan sau lưng, khó thở, buồn nôn, nôn, SpO2 85%, mạch 68 l/p, HA tụt 86/50 mmHg.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc do bệnh giảm áp cấp tính mức độ nặng, type 2, thể tim phổi giờ thứ 6. Bằng các kết quả cận lâm sàng: Điện tim ST chênh lên ở V2, V3, XQ tim phổi, XQ ổ bụng, siêu âm…

Cấp cứu cho ngư dân bị giảm áp cấp tính nặng - Ảnh BVCC

Nhận thấy sự đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân, BS Nguyễn Xuân Quýnh và BS Nghiêm Trung Hưng đã triển khai khẩn cấp cho bệnh nhân điều trị tái tăng áp chế độ 6 có tăng cường thời gian trong khoảng hơn 5 giờ trong máu tăng áp. Bù dịch, thuốc vận mạch, thuốc giảm đau, an thần, chống kết tập tiểu cầu, tăng cường tuần hoàn… một cách tích cực.

Sau một ngày điều trị, bệnh nhân hết khó thở, hết đau ngực, giảm đau thượng vị, yếu liệt giảm dần và cắt thuốc vận mạch, hết ngày thứ 2 bệnh nhân ổn định dần, hiện tại đã đi lại được nhẹ nhàng.

Mặc dù điều kiện trang thiết bị, thuốc men tại đảo còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhưng sự tận tâm và khả năng ứng phó nhạy bén của đội bác sĩ, điều dưỡng ngay khi vừa nhận nhiệm vụ đã trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con.

Sự bình phục của các ngư dân ngay trước thềm xuân Bính Ngọ không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình, mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

BS Nguyễn Xuân Quýnh (Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)