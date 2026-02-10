Hà Nội

Kỳ Duyên khoe eo thon gọn sau thời gian siết cân nghiêm túc

Giải trí

Kỳ Duyên khoe eo thon gọn sau thời gian siết cân nghiêm túc

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến người hâm mộ trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh mới khoe vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo nhỏ xíu sau thời gian siết cân.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên đăng tải bộ ảnh diện trang phục thể thao tông đen – trắng tối giản, tôn trọn hình thể săn chắc.
Lối trang điểm nhẹ nhàng giúp người đẹp khoe làn da trắng mịn cùng những đường nét gương mặt hài hòa, rạng rỡ.
Xuyên suốt bộ ảnh, nàng hậu tạo dáng tự nhiên, ánh nhìn tự tin, nổi bật với vòng eo thon gọn.
Ngay sau khi đăng tải, phần bình luận dưới bài viết nhanh chóng “bùng nổ” với hàng loạt lời khen từ cư dân mạng.
Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc ngày càng hoàn hảo của Kỳ Duyên, đồng thời dành lời khen cho tinh thần kỷ luật và lối sống lành mạnh mà cô theo đuổi.
Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024 duy trì thói quen chạy bộ đều đặn tới 4 buổi mỗi tuần. Đặc biệt, có những buổi chạy dài lên đến 10km, đòi hỏi thể lực và ý chí bền bỉ.
Bên cạnh đó, việc sắp xếp sinh hoạt khoa học, giữ nhịp luyện tập ổn định cũng được xem là “chìa khóa” giúp Kỳ Duyên nhanh chóng lấy lại vóc dáng mong muốn.
Vòng eo vốn là ưu điểm nổi trội của Hoa hậu Kỳ Duyên. Cô thường "trưng trổ" tuyệt đối chi tiết này thông qua việc diện những mẫu áo ngắn khi xuống phố hoặc tập luyện thể dục thể thao.
Khi dự sự kiện, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng không quên "kết thân" với váy áo cắt khoét khoảng rộng ở vị trí vòng eo.
Để sở hữu thân hình "vạn người mê" như hiện tại, Kỳ Duyên đã trải qua quá trình siết cân vô cùng nghiêm túc.
#hoa hậu Kỳ Duyên #Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên #Kỳ Duyên #vóc dáng #siết cân #hoa hậu

