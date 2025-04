Xử phạt doanh nghiệp khai thác đất trái phép để thi công dự án

Ngày 10/4, UBND huyện A Lưới (TP Huế) cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thành Đạt (đ/c: 43 đường số 6, khu đô thị mới An Cựu City, phường An Đông, quận Thuận Hóa, TP Huế) do có hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, nhưng không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



Cụ thể, UBND huyện A Lưới phê duyệt đầu tư dự án đường giao thông liên xã Lâm Đớt - Đông Sơn tại Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 29/2/2024. Tổng mức đầu tư của dự án này là 23 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 17,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án trong năm 2024 - 2025.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NV.

Để lấy đất san lấp dự án đường giao thông liên xã Lâm Đớt - Đông Sơn, Công ty Cổ phần Thành Đạt đã tiến hành khai thác đất trái phép tại quả đồi ven đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Cưr Xo, xã Lâm Đớt dù khu vực này không có mỏ khoáng sản nào được cơ quan Nhà nước cấp phép hoặc dự án tận thu đất san lấp.

Nhận được phản ánh, các đơn vị chức năng huyện A Lưới đã vào cuộc xác minh, kiểm tra.

Ngày 27/3, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện A Lưới đã lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động khai thác đất san lấp của doanh nghiệp trên.

Căn cứ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoảng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thành Đạt số tiền 90 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND huyện A Lưới còn buộc doanh nghiệp này thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác đất trái phép, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 77 triệu đồng.