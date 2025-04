Vì sao Xuất nhập khẩu An Giang bị huỷ niêm yết, phong tỏa tài khoản?

Mới đây, tờ Vietnamnet cho biết, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã: AGM) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Theo đó, các tài khoản ngân hàng của Angimex tại 3 chi nhánh ngân hàng, gồm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh An Giang, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh An Giang và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh An Giang, đã bị phong tỏa theo yêu cầu từ cơ quan thi hành án dân sự TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Theo Tiền Phong, động thái trên diễn ra ngay sau khi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) tiếp nhận và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Angimex. Theo báo cáo, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 260 tỷ đồng, lỗ sau thuế chưa phân phối hơn 425 tỷ đồng - cao hơn gấp đôi vốn điều lệ thực góp (hơn 180 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của công ty cũng âm hơn 240 tỷ đồng.

Căn cứ theo quy định hiện hành, HoSE quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu AGM của Angimex.

Angimex có trụ sở tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang). Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, chế biến và kinh doanh gạo (xuất khẩu trực tiếp, tiêu thụ nội địa và cung ứng xuất khẩu); kinh doanh xe gắn máy và phụ tùng xe gắn máy.

Angimex từng là doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu Việt Nam. Giai đoạn phát triển, 2017 - 2021, Angimex thu về hơn 2.000 tỷ đồng/năm từ xuất khẩu. Đỉnh cao là con số gần 4.000 tỷ đồng năm 2021. Tuy nhiên, từ năm 2022 việc kinh doanh của Angimex lao dốc , mỗi năm lỗ khoảng 200 tỷ đồng trong suốt 3 năm.

Theo Nhịp sống thị trường, trước đó, Angimex cũng liên tục thông báo triển khai thực hiện việc thanh lý tài sản, bán thanh lý không thấp hơn giá trị thẩm định hoặc cho thuê đối với các kho không còn sử dụng gồm kho Đồng Lợi, Chợ Mới, Thoại Sơn (tỉnh An Giang); bán tài sản không thấp hơn giá trị thẩm định đối với quyền sử dụng đất tại kho Chợ Vàm và kho Châu Phú (An Giang).