Tỷ phú Bill Gates quyên góp bao nhiêu tiền làm từ thiện?

Mới đây, tỷ phú Bill Gates - đồng sáng lập Microsoft thông báo kế hoạch quyên tặng 200 tỷ USD trong hai thập kỷ tới thông qua quỹ thiện nguyện Gates Foundation.

Quỹ Gates Foundation kỷ niệm 25 năm thành lập vào năm nay. Tuy nhiên, theo Bill Gates, quỹ sẽ hoàn tất sứ mệnh và đóng cửa vào ngày 31/12/2024. Sau hơn hai thập kỷ, quỹ đã giải ngân 100 tỷ USD cho các sáng kiến y tế và xã hội khác, cứu sống hàng triệu sinh mạng.

Tỷ phú Bill Gates cho biết, do có quá nhiều vấn đề bức thiết cần giải quyết, ông sẽ đẩy nhanh tốc độ quyên tặng tài sản hơn so với kế hoạch ban đầu. Ông cũng bày tỏ hy vọng hành động này sẽ truyền cảm hứng cho các tỷ phú khác tham gia Giving Pledge, sáng kiến do Gates và Warren Buffett khởi xướng, khuyến khích giới siêu giàu hiến tặng phần lớn tài sản cho các hoạt động từ thiện.

Mục tiêu cuối cùng của Bill Gates là không còn nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng của Forbes, Bill Gates đang sở hữu tài sản khoảng 113 tỷ USD, là người giàu thứ 13 toàn cầu.

Bill Gates cam kết quyên góp 200 tỷ USD trong 20 năm tới. Ảnh: AP

Tuyên bố của Bill Gates được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực cắt giảm tài trợ cho các chương trình y tế, viện trợ nước ngoài và các chương trình hỗ trợ công khác làm dấy lên lo ngại về sự đình trệ trong tiến độ nghiên cứu và các dự án quan trọng khác.

Quỹ Gates, được tỷ phú Bill Gates và vợ cũ thành lập vào năm 2000, đã trao tặng hơn 100 tỷ USD. Bill Gates là một trong số ít tỷ phú công khai tăng cường hoạt động từ thiện khi các tổ chức phi lợi nhuận và trường đại học đang gặp khó khăn vì nguồn tài trợ của liên bang Mỹ bị cắt giảm.

Tỷ phú Bill Gates cũng nhấn mạnh rằng quyết định này không chỉ xuất phát từ trách nhiệm đạo đức mà còn từ niềm tin rằng việc đầu tư vào con người và cộng đồng sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho thế giới