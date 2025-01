TP HCM: Yên Cường Thịnh, một ngày trúng 2 gói xây lắp tại Cần Giờ

Một ngày trúng 2 gói xây lắp

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 21/01/2025, ông Nguyễn Văn Thọ, phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ đã phê duyệt liền 2 quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, cụ thể:

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng cống thoát nước hẻm dân cư khu vực nhà bà Tư Thầy được HĐND huyện Cần Giờ phê duyệt tại Quyết định số 105/NQ-HĐND với tổng mức đầu tư 2,695 tỷ đồng nhằm xây dựng cống thoát nước hẻm dân cư khu vực nhà bà Tư Thầy nhằm đảm bảo thoát nước hẻm dân cư khu vực nhà bà Tư Thầy và chợ Cần Thạnh, tránh ngập úng trong khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị.

HĐND huyện giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An tổ chức mời thầu. Tới ngày 13/12/2024, UBND huyện Cần Giờ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) tại Quyết định 1403/QĐ-UBNND với 4 gói thầu liên kết, trong đó có gói Xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT).

Ngày 17/12/2024, Chủ đầu tư phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 451/QĐ-QLDA, Bên mời thầu đăng tải lúc 1207 cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ; nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu. Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có duy nhất 1 nhà thầu tham dự.

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng cống thoát nước hẻm dân cư Tổ 5, Tổ 7 Miễu Ba được HĐND huyện Cần Giờ phê duyệt tại Quyết định số 106/NQ-HĐND ngày 13/05/2024 với tổng mức đầu tư 2,56 tỷ đồng nhằm xây dựng cống thoát nước hẻm dân cư Tổ 5, Tổ 7 Miễu Ba nhằm đảm bảo thoát nước, tránh ngập úng trong khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị. HĐND huyện giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ đại diện chủ đầu tư. Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An là bên mời thầu.

Ngày 13/12/2024, UBND huyện Cần Giờ phê duyệt Quyết định số 1407/QĐ-UBND với 4 gói thầu liên kết, trong đó có gói Xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT). Cũng trong ngày 17/12/2024, chủ đầu tư đã phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 454/QĐ-QLDA, bên mời thầu đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lúc 12h08 cùng ngày. Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 26/12/2024, gói thầu có giá 1,464 tỷ đồng có 2 nhà thầu cạnh tranh là Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường dự thầu với giá 1,39 tỷ đồng; Yên Cường Thịnh dự thầu với giá 1,388 tỷ đồng.

Liên tục trúng thầu tại Công ty Thủy Lợi miền Nam

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc giá về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Yên Cường Thịnh có địa chỉ tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM; thành lập năm 2009 với loại hình công ty cổ phần; xây lắp là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật ông Nguyễn Trung Hiếu.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 2/1017. Nhưng tháng 1/2016 đã được ghi nhận trúng gói thầu thi công xây lắp số 89: Đê từ Kênh Mới đến Đá Bạc thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau (điều chỉnh) do Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp và PTNT Cà Mau làm chủ đầu tư, đến nay (21/01/2025) đã được ghi nhận tham gia khoảng 65 gói, trúng 32 gói, trượt 29 gói. Tổng giá trị trúng thầu được ghi nhận khoảng 249,936 tỷ đồng (với hơn 1,826 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 64,252 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 185,683 tỷ đồng - bao gồm tổng giá trị trúng thầu của các thành viên liên danh.

Nhà thầu thường dự thầu tại Long An, TP HCM, Cà Mau, Bình Dương... Là khách hàng của một số bên mời thầu như: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An; Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An; an Quản lý dự án công trình nông nghiệp và PTNT Cà Mau...