TP HCM: Vượt đối thủ quen, Cty Long An trúng gói thầu hơn 1,8 tỷ

Loại đối thủ quen giành gói thầu tiền tỷ

Theo thông tin đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu chi phí thiết bị thuộc dự án Lắp đặt đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông có tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng do UBND huyện Bình Chánh phê duyệt theo Quyết định 1322/QĐ-UBND ngày 29/02/2024.

Nguồn: MSC

Dự án đã 4 lần điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Trong đó, KHLCNT thứ 4 được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt theo Quyết định số 10688/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lắp đặt đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông xã Phong Phú với 10 gói thầu liên kết. Cả 2 gói thầu chi phí xây dựng và chi phí thiết bị đều do Công ty TNHH Tư vẫn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân mời thầu, UBND xã Phong Phú làm chủ đầu tư.

Trước đó, gói thầu chi phí xây dựng, ngày 29/7/2025, UBND xã Phong Phú đã phê duyệt Quyết định 2024/QĐ-UBND Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang trúng thầu với giá 1,086 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày.

Tại gói thầu chi phí thiết bị, ngày 21/12/2024, UBND xã Phong Phú đã phê duyệt Quyết định số 3285/QĐ-UBND về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu chi phí thiết bị thuộc Dự án Lắp đặt đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông xã Phong Phú. Gói thầu được Công ty TNHH Tư vẫn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân được đấu thầu rộng rãi, đăng tải cùng ngày; Phương thức “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói; hoàn thành mở thầu ngày 30/12/2024.

Loại đối thủ quen, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long An trúng gói thầu chi phí thiết bị tại UBND xã Phong Phú với giá 1,84 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày. Nguồn: MSC

Mới nhất (13/1), UBND xã Phong Phú đã phê duyệt Quyết định KQ2400600379_2501131023 Công ty Long An trúng thầu với giá 1,84 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày. Tại gói thầu này, Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Thông Minh bị loại với lý do “Nhà thầu được đánh giá không đạt tại bước đánh giá về tính hợp lệ”.

Nhà thầu ngoại tỉnh liên tiếp trúng thầu tại Bình Chánh

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Long An (địa chỉ tại khu vực 3, Thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hoà, Long An). Công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 27/05/2024. Gần 1 tháng sau, ngày 25/6/2024, Công ty Long An được UBND xã Tân Nhựt phê duyệt Quyết định 2706/QĐ-UBND chỉ định thầu trúng gói thầu thiết bị thuộc Dự án Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông với giá 580 triệu đồng thực hiện trong 180 ngày.

Theo thống kê chưa đầy đủ, công ty đã tham gia 12 gói thầu, trúng 8 gói, trượt 1 gói, 3 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 12,76 tỷ đồng (trong đó 580 triệu đồng là gói chỉ định thầu); trúng với vai trò độc lập ghi nhận hơn 12,76 tỷ đồng.

Cả 8 gói thầu công ty Long An trúng đều tại huyện Bình Chánh. Trong vòng 7 tháng (từ 25/6 đến 30/12/2024), công ty đã trúng liền 7 gói thầu. Công ty Long An là khách hàng của các UBND xã Phong Phú, Bình Chánh, Bình Lợi, Tân Quý Tây, Qui Đức… Bên mời thầu chủ yếu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân, Công ty TNHH Đoan Nguyên.

Đối thủ bị loại chủ yếu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Thông Minh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Hạ với lý do “Nhà thầu không đạt đánh giá về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật”. Trong số 8 gói thầu Công ty Long An đã trúng, có đến 6 gói thầu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Thông Minh bị loại.

Các gói thầu công ty đã trúng tại Bình Chánh, phải kể đến:

Gói thầu lắp đặt thiết bị thuộc KHLCNT Dự án Đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin – Viễn thông, xã Bình Lợi, ngày 30/12/2024, UBND xã Bình Lợi đã phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long An trúng thầu với giá 1,336 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày. Tại gói thầu này, Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Thông Minh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Hạ bị loại với cùng lý do “Nhà thầu được đánh giá không đạt tại bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật”.

Ngày 30/12/2024, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long An được UBND xã Bình Chánh phê duyệt trúng gói thầu thiết bị với giá 1,371 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày. Nguồn: MSC

Cũng trong ngày 30/12/2024, tại dự án Đầu tư đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông UBND xã Bình Chánh, Công ty Long An trúng gói thầu thiết bị với giá 1,371 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày. Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Thông Minh bị loại tại gói thầu này.

Gói thầu thiết bị thuộc Dự án Lắp đặt đài truyền thanh thông minh, ngày 17/10/2024, UBND xã Hưng Long đã phê duyệt cho Công ty Long An trúng thầu với giá 1,381 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày. Đối thủ bị loại chủ yếu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Thông Minh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Hạ bị loại.

Trước đó ngày 24/9/2024, tại gói thầu chi phí thiết bị thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống đài truyền thanh của UBND xã Tân Quý Tây, Công ty Long An trúng thầu với giá 2,112 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp sửa chữa đài truyền thanh không dây của UBND xã Qui Đức với giá trúng thầu 1,876 tỷ đồng thực hiện trong 160 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Hạ, Công ty CP Thiết kế Xây dựng Phúc An Khang bị loại.